Вам буде цікаво! Читайте в номері за 7 лютого

Завдання на перспективу

Наприкінці поточного року закінчується термін реалізації Стратегії розвитку Придністров’я, прийнятої у 2018 році. Вона є основним документом стратегічного планування, що визначає національні інтереси та пріоритети ПМР, цілі, завдання і заходи в галузі внутрішньої і зовнішньої політики, спрямовані на розвиток країни в довгостроковій перспективі. Цей основоположний документ базується на трьох найважливіших складових: політичній стабільності, економічній самодостатності, соціальній справедливості. Вони ж є пріоритетними під час оголошення Президентом традиційного послання органам державної влади та управління з постановкою завдань для них на кожен новий рік. Нинішній не став винятком.

З подробицями щорічного послання Глави республіки органам державної влади читачі можуть ознайомитися на другій і третій шпальтах свіжого випуску газети «Гомін».

Про безстрашних людей

Коли пожежникам кажуть (а таке трапляється досить часто), що вони справжні герої, вогнеборці заперечують: «Це наша робота – рятувати людей». Так, це їхній щоденний обов’язок, їхня професія. Небезпечна і благородна. А ще вдячна. «Дякую!» читається в очах врятованих ними людей, навіть якщо вони від страху втратили дар мови.

Бути пожежником означає щодня виконувати важку і небезпечну роботу, постійно тренуватися і завжди перебувати в стані бойової готовності в очікуванні виїзду за викликом. Постійно вчитися новому, шліфувати практичні навички, підтримувати фізичну форму.

Конкурси майстерності «Кращий за професією», проведені серед рятувальних підрозділів республіки, також повною мірою сприяють цьому.

Про безкомпромісну боротьбу кращих пожежників Придністров’я, про людей мужньої професії наш кореспондент розповів на п’ятій шпальті нового випуску газети «Гомін».

Він врятував мільйони життів

Один із найвідоміших наших земляків – Микола Зелінський. Він винайшов перший у світі протигаз, застосування якого врятувало мільйони життів як під час Першої світової війни, так і пізніше.

«Я винайшов його не для нападу, а для захисту мільйонів людських життів від страждань і смерті», – зазначав вчений у своїх спогадах.

Микола Дмитрович провів дитячі роки в Тирасполі, згодом навчався в Одеській гімназії та університеті. Його головним захопленням з дитинства була хімія. У світовій науці Зелінський відомий також як основоположник методу крекінгу, який він розробив для підвищення виходу бензину з нафти.

У Тирасполі, на батьківщині Миколи Дмитровича, у 1987 році відкрили меморіальний будинок-музей.

Про те, як мешканці міста зберігають пам’ять про великого хіміка, читачі дізнаються з матеріалу на шостій шпальті чергового номера газети «Гомін».

Крім того, журналісти нашого видання підготували низку публікацій про:

збереження української мови та культури;

проблеми, які вирішують органи державної влади;

65-річний ювілей провідного дорожньо-будівельного підприємства республіки «Тирстроймеханізація» та 40-річчя ветеранської організації Кам’янського району;

чергову річницю Тираспольського суворовського військового училища;

початок забудови та заселення придністровської столиці;

братів наших менших та наше ставлення до них.

