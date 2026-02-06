Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 7 фебруарие, ал зиарулуй ностру

Ынвэцэтоаря де ла шкоала №20 дин Бендер (ампласатэ пе териториул сатулуй Гыска), кондукэтоаря музеелор школаре ши педагогул де ла Палатул де Креацие пентру Копий ши Тинерет Светлана Григоревна Бакуменко тимп де 16 ань дирижязэ активитатя черкурилор «Активиштий музеулуй школар», «Историкул- етнограф реӂионал», «Шкоала гидулуй туристик». Ын ноембрие 2025 думняей а девенит ынвингэтоаре а Конкурсулуй Интернационал ал етнографилор реӂиональ каре мунческ ку тинерий, унул организат де Сочиетатя Историкэ Русэ ши фундация «История Патрией».

Ефросиния Афанасиевна Кушнир а мунчит тимп де апроапе трей дечений ын калитате де педагог де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ ын шкоала медие молдовеняскэ № 1 дин Каменка . Мулць пэринць ышь доряу ка копиий лор сэ студиезе обьектул ануме ла ачест педагог талентат. Експериенца ей професионалэ ши чя де вяцэ о фэчяу сэ се афле мереу ын вылтоаря евениментелор дин шкоалэ ши дин афара ей.

Думитру Викторович Китайка, елев ын класа а 11-я ла шкоала медие де културэ ӂенералэ №3 дин орашул Каменка не-а ымпэртэшит пэреря ши не-а демонстрат, кэ матуритатя ну цине де вырстэ, чи де валориле пе каре ле порць ын суфлет. Ынтр-о дискуцие, гидатэ ку мулт такт де кэтре Ана Софьяновна Китайка, ынвэцэтоаре де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ, Думитру не-а рэспунс ла май мулте ынтребэрь деспре чея че ынсямнэ сэ фий ом принтре оамень.

Ла ынчепут де фебруарие, кынд ярна ышь май домолеште висколул, пентру а фаче лок примелор семне де лунэ, поарта школий дин сатул Жура, районул Рыбница, ва скоате ун сунет диферит. Ну ва фи скырцыитул обишнуит ал баламалелор, чи суспинул унуй рэмас бун дискрет. Юрие Иванович, каре тимп де доуэ дечений а фост умбра окротитоаре а коридоарелор ши а ачестор зидурь, ымплинеште вырста де пенсионаре ши, симболик, ышь ва агэца кеиле ын куюл де ла интраре.

