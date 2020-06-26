В субботнем номере газеты «Гомін» 27 июня вы сможете прочитать:

В добрый путь благословляем вас, дочери и сыновья!

Выпуск 2020 года в народе уже назвали «коронным». Он поистине оказался особенным, не таким, как все. Выпускные вечера проходили в течение четырех дней: с 16 по 20 июня.

Напоминание миру о роковом дне 1941 года

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сейчас эту общечеловеческую трагичную дату отмечают во всем мире. В городах и районах Приднестровья состоялась акция «Свеча памяти», как знак почитания и поминовения погибших советских людей.

Удержаться в позитивном русле развития COVID-событий

Очередное заседание Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса состоялось 22 июня под руководством Президента Вадима Красносельского. На совещании отмечалось, что COVID-ситуация в Приднестровье лучше, чем в соседних странах.

Приднестровцы безгранично благодарны своим защитникам

19 июня – скорбная дата для всего Приднестровья. Памятные места в День Бендерской трагедии посетил Президент Вадим Красносельский и первые лица государства, руководители силовых ведомств республики, глава госадминистрации и председатель горсовета Бендер. К гранитным плитам и памятникам в разных районах города легли цветы.

Погибшие в небе над Родиной становятся небом над ней

В ночь на 22 июня 1941 года после длительной артиллерийской подготовки, немецкие войска, вероломно нарушив пакт о ненападении, атаковали Советский Союз. Началась одна из самых кровопролитных войн в истории человечества, которая унесла около 27 млн жизней советских граждан.

Акция «Я за здоровый образ жизни» набирает обороты

За две недели проведения Республиканская акция «Я за здоровый образ жизни», объявленная в республике с 1 июня по 1 сентября и организованная Государственной службой по вопросам спорта ПМР, привлекла достаточно серьезное внимание, как приднестровских СМИ, так и пользователей социальных сетей.