Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 27 июня

Лето – горячая пора. И дело даже не в погоде. Тысячи молодых приднестровцев делают главный выбор в своей жизни. Куда пойти учиться? Среди выпускников немало тех ребят, которые еще не приняли для себя это решение или не совсем уверены в нем, и, открыв нынешний выпуск «Приднестровья», на тематическом развороте будущие студенты могут прочитать о плюсах поступления в то или иное учебное заведение среднего профессионального образования.

… 1992 год. Война. Не все были на передовой, многие оставались в так называемом «тылу», и своей, казалось бы, простой повседневной работой, по- своему, незаметно, вносили лепту в общую копилку победы. Три приднестровских пансионата отдыха и два пионерлагеря, расположенные в Одесской области на побережье Черного моря, приняли в те тревожные июньские дни к себе студентов из Тирасполя.

«…Под Гжатском на глазах девушки погибла ее подруга, санитарка Аня Кравцова. За 10 минут она скончалась от тяжелейшей травмы, и у Киры даже не было времени поплакать. Нужно было бежать дальше, продолжать спасать раненых». О военном пути тираспольчанки, отважной медсестры Киры Коноваловой читайте в рубрике «Незабытые имена».

В очередном «Дамском клубе» вместе с автором можно будет порассуждать о минусах гражданского брака, узнать, кто шьет и кто заказывает авторские защитные маски, а также познакомиться с красивой юной парой и услышать их историю любви.

Субботняя рубрика «Личное отношение» поделится авторским взглядом на возвращение к нормальной жизни после карантина. Читайте в материале «Первый «Американо», Или апокалипсис отменяется» о радостных изменениях в каждодневной жизни.

«Как тираспольчанин Захар Носков исполнял Скрябина на фестивале в Питере» – так называется материал, который заинтересует родителей и педагогов детей, занимающихся искусством.

О лете в селе – в очередном выпуске рубрики «Милая малая родина». Корреспондент наведался в село Константиновка Слободзейского района.

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