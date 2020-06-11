Работаем для читателей

Одним из критериев эффективности работы коллектива ГУ «Приднестровская газета» является подписные тиражи газет. Неустанная работа по привлечению подписчиков и рекламодателей, несмотря на сложное экономическое и социальное положение республики, позволяет сохранять число читателей и партнеров изданий.

Регулярными стали проводимые в городах и селах Приднестровья акции «День подписчика». Первая прошла 25 июля 2014 г. в г. Григориополе. Они проводятся, в основном, в храмовые праздники населенных пунктов или в дни их освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Рабочее место оборудуется красочными баннерами газет, что, безусловно, привлекает участников праздника. Это совместная акция сотрудников ГУ «Приднестровская газета» и работников почты. Основная же роль по привлечению подписчиков трех республиканских газет принадлежит сотрудникам отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» во главе с редактором отдела Еленой Лозинской.

Стимулирующим подписку фактором является организация беспроигрышной лотереи среди тех, кто подписался на одну из трех республиканских газет. Принцип здесь простой: больше подписок, больше призов.

Эффективность этих акций подтверждается и цифрами. В ходе «Дней подписчиков» в 2014 г. было подписано 544 человек, в 2015-м – 775, в 2016-м – 486, в 2017-м – 648, в 2018-м – 725, в прошлом – 518. В год по всему Приднестровью проводится более 25 акций «День подписчика».

Но не только цифрами оформленных подписок он важен. «День подписчика» – это еще и площадка для неформального прямого диалога журналистов, редакторов со своими читателями, обратная связь с ними, учет их пожеланий.

Сотрудники ГУ «Приднестровская газета» используют любую возможность публичного общения с подписчиками. Подспорьем в этом выступают проводимые Торгово-промышленной палатой в течение года во всех городах ПМР республиканские выставки-ярмарки «Покупай приднестровское». В их ходе можно как оформить подписку на любимые издания, так и приобрести их в розницу. Сотрудники госучреждения и журналисты стараются не пропускать ни одной такой ярмарки и используют их для того, чтобы емко и цельно представить печатные издания ГУ «Приднестровская газета» как можно большему числу жителей республики. Такая заинтересованная и неравнодушная позиция неоднократно поощрялась ТПП дипломами и ценными подарками. «Покупай приднестровское» – это еще одна зарекомендовавшая себя форма популяризации республиканских газет среди приднестровцев.