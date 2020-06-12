В субботнем номере газеты «Гомін» 13 июня вы сможете прочитать:

Чтобы и дед мог мной гордиться

День работника культуры завершил ряд майских праздников. О светлых душой представителях молодого поколения, участников народного вокально-инструментального ансамбля «Парусник» Чобручского ДК и их руководителя Ивана Ивановича Спаривака наш рассказ.

В промышленном секторе экономики ПМР

Участники еженедельного заседания Координационного совета, которое состоялось 9 июня, заслушали доклад вице-премьера – министра экономического развития Сергея Оболоника относительно текущего состояния дел в экономике.

Комары и клещи уже вышли на охоту

Первыми теплыми весенними днями нас, к сожалению, часто донимают своим писком и укусами комары и клещи. О защите от них каждый из нас должен знать, потому что, кроме дискомфорта и аллергической реакции на раздражения, они являются переносчиками опасных инфекций – от малярии до энцефалитов и желтой лихорадки.

Независимое Приднестровье начиналось с ОСТК

(из воспоминаний Бориса Штефана)

Предупредительная забастовка в Тирасполе состоялась 16 августа 1989 года и продолжалась с 14 до 16 часов. В ней приняли участие 28 трудовых коллективов – более 27 тысяч человек. А 19 трудовых коллективов выразили свою поддержку, не останавливая работу. Итоги забастовки подводили на заседании ОСТК 17 августа. Тогда же было принято решение превратить ОСТК в орган, действующий на постоянной основе.

Герой нашего времени

Об основателе и первом главном редакторе газеты «Гомін» Михаиле Чернеге можно с уверенностью сказать: это герой нашего времени. Такой, на первый взгляд, слишком смелый вывод подтверждают многие факты его биографии. И в этом очерке вы найдете все доказательства, свидетельствующие о неоспоримости такого громкого заявления.

Потребность в специалистах существует, но…

Одно из предприятий легкой промышленности, которое всегда радушно открывает свои двери для тех, кто любит создавать вещи собственными руками, – общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТПФ «Интерцентр Люкс», фабрика будущего, как ее называют те, кто там работает.

Коснувшись славы, он все же вспомнил о лучших качествах человека

Этот стройный, высокий, спортивного телосложения юноша еще 14-летним подростком прошел через медные трубы духовно-нравственного испытания славой, когда в 2016 году поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета, завоевав звание чемпиона Европы по боксу среди школьников в Хорватском городе Загребе. Он не скрывает, что тогдашний успех несколько вскружил его голову.