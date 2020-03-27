Очередной субботний номер газеты «Приднестровье» презентует немало интересных материалов

Приднестровскому театру – 50. Любопытно разглядывать снимки разных лет, на которых он запечатлен с обычных или неожиданных ракурсов. Наблюдать, как менялся внешний вид близлежащих улиц, фонарей, машин, как выглядели люди разных эпох. Менялись времена, а наш театр продолжал быть. И сегодня он дышит полной грудью. О том, чем живет театр-юбиляр, какие планы строит, несмотря на охватившую весь мир пандемию коронавируса, вы можете узнать из нашего материала «Театру 50. Мы смотрим в будущее».

Ново-Комиссаровка… Самое удалённое от центра село Дубоссарского района. Сюда стоит приехать уже ради того, чтобы вдохнуть удивительной чистоты воздух, напоенный ароматом хвои и ощутить прилив особой энергии, настоянной на тишине вечности… Об этих и других достоинствах уникального села – в субботнем номере.

В очередном выпуске рубрики «Это наша с тобой биография» читайте очерк о событиях в Приднестровье в 2005 году.

Пора цветения – как роскошное свадебное платье, в которое одевается природа. И, подобно свадьбе, весна сопряжена с целой гаммой чувств. Свадебно-весенние образы, аллюзии, воспоминания в ненавязчивом материале под названием «Невеста».

В апреле у дачников много работы. Что в это время следует сажать на грядках, как правильно укоренить саженцы и какие цветы разместить на клумбе? Об этом нам рассказала бендерчанка Татьяна Васильева.

А также вы узнаете, когда надо будет перевести часы на летнее время, какая геомагнитная обстановка ждет нас в апреле и что определит вашу судьбу на следующей неделе.