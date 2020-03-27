В субботнем номере газеты «Гомін» 28 марта вы сможете прочитать:

От нас овации и цветы в замечательный творческий юбилей

Полвека назад, 26 марта 1979 года, накануне Всемирного Дня театра, родился на свет еще один храм истинного искусства – Тираспольский городской драматический театр. Сейчас он называется Приднестровский государственный театр драмы и комедии имени Н. С. Аронецкой. Его судьба – более чем завидная: богатая история, высокопрофессиональная труппа, роскошное здание, непреходящий классический репертуар. Именно о таких театрах сказал Юлий Ким: «цари пройдут, театры не исчезнут».

У этого преступления нет срока давности

В ночь с 19 на 20 марта 1944 года в Рыбницкой тюрьме палачи из так называемого «калмыцкого кавалерийского корпуса», при участии немецких и румынских солдат, по распоряжению коменданта Пантелея Валуце расстреляли 270 заключенных. Затем, чтобы скрыть следы преступлений, тюрьма была подожжена. Из всех заключенных выжили только семеро.

Референдум – один из краеугольных камней в фундаменте независимости ПМР

Приднестровская Молдавская Республика приближается к знаменательной дате – 30-летию с момента провозглашения. Ее создание было делом всенародным. Республика родилась не сразу, а строилось, как дом, по кирпичику: из множества событий, которые происходили в Молдавской ССР в конце 1980-х.

Жизнь по новым правилам

Жить по новым правилам во время объявления чрезвычайного положения придется каждому гражданину, независимо от возраста, пола, религиозных и политических предпочтений или социального статуса. Возможно, со временем они и приживутся в нашем обществе и станут явлением обыденным? А сейчас нас к этому надо приучать.

Напугайте нас или успокойте

Как известно, весь мир сейчас волнует вопрос о том, что нас ждет в ближайшее время? Ответить на него попытались гости в студии канала ТСВ – участники ток-шоу «Шаг навстречу».

Внимание: «Работает «Прямая линия» с руководителем Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса, министром МВД ПМР генерал-майором Русланом Петровичем Мовой.

Диалог читателей республиканских газет «Приднестровье», «Гомін» и «Адевэрул Нистрян» с должностным лицом состоится в формате «Вопрос – ответ». Предварительно вопросы, связанные с введенным в республике чрезвычайным положением, вызванным угрозой распространения коронавируса, принимаются по телефонам:

газета «Приднестровье»: (533) 9-70-54; 7-47-00; 8-17-76 и по электронному адресу: pridnestr@idknet.com;

газета «Гомін»: (533) 7-47-32 и по электронному адресу: gomin130@mail.ru;

газета «Адевэрул Нистрян»: (533) 7-39-63; 7-42-02 и по электронному адресу: adevarul1@idknet.com.

Ждем ваших вопросов с 27 по 30 марта с 9:00 до 17:00. В выходные дни: по тел. (533) 7-46-68.

Ответы на них будут опубликованы в ближайших номерах газет.