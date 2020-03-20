На страницах субботнего номера вновь газета «Приднестровье» публикует для вас интересные материалы:

О том, что на фоне опасности коронавируса и сопровождающего эпидемию экономического кризиса Россия должна со всей ответственностью отнестись как к признанным, так и к непризнанным республикам с братским родным населением, заявил Спецпредставитель Госдумы РФ по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин. Какую помощь он предложил оказать соотечественникам из Приднестровья, читайте в материале Кирилла Нефедова.

Ко дню метеоролога Андрей Павленко пообщался с главой республиканского гидрометцентра Виталием Кольвенко и выяснил, почему в Приднестровье фактически два времени года, а нынешняя зима обошлась без снега.

Несмотря на введение в республике чрезвычайного положения, жизнь продолжа­ется, и запланированная редакцией «Прямая линия» с начальником госслужбы управления документацией и архивами ПМР Зинаидой Тодорашко состоялась. Опасения, что встреча может сорваться или не вызовет у обеих сторон долж­ного интереса, не оправдались. Вопросы были, и немало…

Оказывается, село Колбасна началось с хуторов Тендеривка и Донцулово, и именно мимо этих хуторов и прохо­дил тракт Каменец-Подольск – Крым в XVI и XVII веках. Об истории села и его дне сегодняшнем рассказывает в рубрике «Милая малая родина» Дина Листюгина в публикации «На чумацком тракте, по дороге в Крым».

Люди, которым удается оставаться отчаянными жизнелюбами в любых предлагаемых обстоятельствах и в любом возрасте, заслуживают восхищения. Именно с таким человеком субботнее интервью Татьяны Астаховой-Синхани «Жизнь прекрасна и удивительна».

В Бендерах немало достойных внимания памятников истории. Крепость – наиболее яркий из них. Но привлекает внимание туристов не только она. В компании фотохудожника Алексея Юрковского и спаниеля по кличке Гусар журналист решил прогуляться по Бендерскому блошиному рынку. О том, какие исторические артефакты там удалось обнаружить, в очерке «Междумирье: небольшое путешествие во времени».

Сегодня все мы, приднестровцы, обеспокоены опасностью, которую представляет новый коронавирус, и ситуацией, связанной с его распространением не только в мире, но и уже в соседних государствах. Чтобы не подвергать себя опасности заражения, а также, что немаловажно, панике, а также о том, что зависит от нас в статье Милы Ивановой «Коронавирус не повод для паники”.

А также гороскоп, сканворд и много интерсного!