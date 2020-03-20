В субботнем номере газеты «Гомін» 21 марта вы сможете прочитать:

Народному ополчению Приднестровья – 28 лет

Указом Президента ПМР Игоря Смирнова 17 марта 1992 года был определен статус Народного ополчения (НО) как временного вооруженного формирования для защиты суверенитета, независимости, территориальной целостности республики, прав и свобод ее граждан.

Основатели республики обеспокоены ситуацией вокруг ПМР

На заседании Совещательного собрания первых приднестровских депутатов 13 марта состоялось обсуждение и принятие текста обращения в адрес Президента России Владимира Путина.

Введение на территории ПМР особого правового режима

Ведение чрезвычайного положения связано с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый коронавирус COVID-19 пандемией. В связи с этим обусловлена необходимость максимальной защиты приднестровцев от его возможного распространения.

Соответствующее решение принято Главой Приднестровья по итогам расширенного совещания оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.

Ради сохранения исторической памяти

Для нас, потомков советских солдат и партизан, тружеников тыла – это память о наших предках, их подвигах, героизме на фронте и в тылу, их мужестве, силе духа и нравственной чистоте. В интервью корреспонденту нашей газеты доцент кафедры истории ПГУ им. Т. Г. Шевченко, кандидат исторических наук Вячеслав Содоль рассказал о важности сохранения правды о тяжелых годах Великой Отечественной войны.

Правильное питание – успешная жизнь

Известно, что полноценное и безопасное питание является важнейшим условием поддержания здоровья, высокой работоспособности и выносливости человека. Рациональное питание снижает также риск возникновения различных заболеваний, в том числе связанных с приемом пищи. Их называют алиментарно-зависимыми.

По масштабам распространенности от ожирения на планете страдает более чем 1 миллиард жителей.

Как говорить с детьми о коронавирусе

Сейчас поступает много информации о коронавирусном заболевании (COVID-19), ощущается даже некоторое информационное перенасыщение. Если и ваши дети испытывают тревогу, это также понятно. Детям часто бывает трудно осознать то, что они видят в Интернете или по телевизору (или слышат от других людей), поэтому они могут быть особенно уязвимыми к ощущению тревоги, стресса и уныния.