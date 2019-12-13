Редакция газеты «Приднестровье» вновь представляет вашему вниманию анонс следующих материалов:

«Главным героем на страницах печатного издания продолжает оставаться человек…» В материале «С теми, кто сеет «разумное, доброе, вечное…» подробно рассказываем о встрече главного редактора газеты с учителями старших и начальных классов, воспитателями-методистами школ и дошкольных учреждений республики.

В статье «Пряди, моя прялка…» читайте о путешествии одного столичного ценителя фольклора на приднестровский север, откуда возвращаешься другим человеком: просветленным, приобщившимся к серебряным нитям родников…» И вспоминаются строки Гомера: Пенелопа, наученная Афиной, распускает натканное за день, тем самым словно приостанавливая время. Отсюда «мистическая» роль пряхи, что подтверждается целым рядом дошедших до нас слов и фразеологизмов».

Наверняка, наши читатели, вы слышали песню Басты «Сансара». В материале «Я буду петь голосами моих детей…» о творческом пути юных талантов Приднестровья поведала нам Любовь Богомякова: «Мы не учитель и ученики, мы партнеры. Дети, выходя на сцену, и не только на конкурсах, всегда преодолевают себя, свои страхи. И нужно сделать шаг. Перешагнуть… Я так радуюсь, когда у них вырастают крылья за спиной!»

О любимом тренере-наставнике рассказывают коллеги и друзья: «Первый тренер – это как первый учитель, его имя не забывается. Первый тренер дает не только первые уроки дисциплины, но и формирует взрослое отношение к жизни». В статье «Баскетбольная партия Александра Яковенко» каждому хотелось сказать о спортсмене пару добрых слов, оставить в этом тексте частицу душевной теплоты и памяти.

В статье «Как из-за болгарской банницы и молдавской плацинды чуть подруги не поссорились» предлагаем читателям попробовать приготовить по двум рецептам и оценить вкус выпечки: «Это что-то среднее между болгарской банницей и молдавской плациндой. Ну очень вкусно!»

В рубрике «Форум» читайте о насущных вопросах, который поднимают наши читатели.

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