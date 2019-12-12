В субботнем номере газеты «Гомін» 14 декабря вы сможете прочитать:

Жизнь – это игра. Футбол – самая популярная игра в мире

Традиционным событием в спортивной жизни Приднестровья стала церемония чествования лауреатов отечественного футбола. Посвящена она Всемирному дню футбола и состоялся в столичном Дворце культуры.

Ярким подарком всем поклонникам самой популярной игры в мире стало присутствие на торжественном мероприятии обладателя «Золотого мяча –1986» Игоря Беланова (интервью с ним читайте на стр. 8).

Инспекция Слободзейского района

В соответствии с программой визита Глава государства инспектировал ход и качество выполнения ремонтно-строительных работ на некоторых социально значимых объектах – тех, которые уже сданы в эксплуатацию, и тех, что местное руководство предлагает включить в программу Фонда капитальных вложений.

Делегацию во главе с Вадимом Красносельским сопровождал глава районной администрации Василий Тищенко, который рассказал об изменениях в благоустройстве населенных пунктов.

С надеждой на продолжение диалога с читателями в 2020 году

На календаре – декабрь, а значит – завершается подписная кампания на 2020 год. Началась она с акции, организованной ГУП «Почта Приднестровья» в первой декаде октября. В ее рамках можно было со скидкой подписаться на периодические издания, выходящие в свет не только в ПМР, а в России или Молдове. В ходе акции жители района подписались на 400 экземпляров периодики на сумму, которая приближается к 24 000 рублей.

Хочешь человеком настоящим стать – наши законы научись уважать

В Приднестровье сформированы и эффективно работают институты защиты прав и свобод человека, в частности, институт Уполномоченного по правам человека. О его непосредственной деятельности в интервью газете «Гомін» более подробно рассказал омбудсмен Вячеслав Косинский.

Компьютерные курсы «В ногу со временем»

В новом корпусе Рибницкого филиала ПГУ имени Т. Г. Шевченко открылись шестые по счету бесплатные компьютерные курсы для представителей старшего поколения и лиц с особенностями здоровья. Социальный проект был запущен в городе по инициативе местной госадминистрации и партии «Обновление».

Большой тактильный глобус

В рамках создания эффективной системы обучения в специализированных школах слабовидящих и тотально незрячих детей возникла идея и разработан проект уникального учебного пособия – географического глобуса диаметром 1,5 м с тактильным изображением материков, гор, рек, островов и океанов планеты Земля. Над изготовлением этого учебного пособия работает Г. Репников. На сегодня он очень нуждается в нашей поддержке: моральной, организационной и спонсорской. Приглашаем всех неравнодушных приднестровцев сделать свой посильный вклад в доброе дело.

Школа чемпионов отметила юбилей

Бендерская детско-юношеская школа борьбы им. Г. Баданова отметила 70-летний юбилей. С 1977 года она имеет статус школы «Олимпийского резерва». За семь десятилетий спортшкола подготовила сотни чемпионов. Только за последние 29 лет ее воспитанники завоевали 108 медалей мировых и европейских первенств.

Дай, Андрей, знать, какую судьбу ждать

Народные традиции похожи на драгоценные камни не только своей яркостью и ценностью, но и происхождением. Как кристаллы зародились под влиянием сил природы, так обычаи и обряды выкристаллизовались из самой жизни народа: из векового опыта, внимательного наблюдения за окружающим миром и вдумчивого его осмысления. Общество хранит их так же бережно, как каждая семья – родовые реликвии, передаваемые от родителей к детям.