Вам буде цікаво! Читайте в номері за 31 січня

Щоб більш ніколи…

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначається 27 січня. Дата була обрана не випадково – саме цього дня 1945 року Радянська Армія звільнила в’язнів нацистського концтабору в польському місті Освенцим.

Щоразу цього дня нащадки приходять до меморіалів, щоб віддати шану загиблим – закатованим, спаленим і страченим. Вшанувати їхню пам’ять. Придністров’я має власний трагічний перелік жертв Голокосту. Тож не випадково, що навіть у пронизливо холодну, дощову погоду в Тирасполі, Рибниці, Бендерах, Дубоссарах і Кам’янці люди прийшли, щоб вклонитися жертвам фашизму – однієї з найбільш людиноненависницьких ідеологій.

Про пам’ять і прагнення до того, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися, читачі газети «Гомін» зможуть дізнатися з матеріалу, розміщеного на третій шпальті нового випуску видання.

Ех, погода…

Коли співрозмовникам бракує тем для розмови, вони обмінюються думками про погоду. Цього ж тижня саме погодна тема вийшла на перший план інформаційних новин.

Наш головний метеоролог Віталій Кольвенко, окрім постійного інформування громадськості прогнозами, виступив на сторінках нашої газети також у ролі психолога. За його словами, ясний день підвищує настрій, знижує втому, а також надихає на допомогу ближнім і мотивує бути щедрішими. Натомість похмура погода частіше асоціюється з поганим настроєм, а короткий світловий день в осінньо-зимовий період може спричинити сезонну депресію.

Після такого своєрідного психологічного коментаря директор ДУ «Республіканський гідрометеорологічний центр» нагадав придністровцям, що погодні умови в регіоні бували й значно складнішими. Наприкінці 2000 року було зафіксовано найбільші за весь період спостережень параметри відкладень ожеледі в Придністров’ї. У Рибниці її діаметр сягав 42 мм при товщині 29 мм, а загальна маса становила 720 г на метр дроту.

Про мінливість погоди та протистояння стихії читачі можуть дізнатися з матеріалів, опублікованих на четвертій шпальті свіжого випуску нашого друкованого видання.

У творчості має бути «сонечко»

Призначення мистецтва, зокрема живопису, – розкривати красу навколишнього світу через художні образи. Воно дає художнику можливість висловити власне бачення дійсності, передати свої естетичні прагнення.

Саме цими принципами керується у творчій діяльності відомий придністровський живописець Валентин Тюмін – член Спілки художників республіки, заслужений працівник культури ПМР.

Ось як він сам характеризує свою творчість: «Я не перестану стверджувати: у кожній художній роботі має бути «сонечко» – життєрадісне й життєствердне. Придністровські мотиви – головні в моїй творчості. Я намагаюся показати неповторну красу нашої землі. Важливо продемонструвати світові наш багатий, гостинний, багатонаціональний край».

Про творчий доробок майстра та про нього самого кореспондент нашої газети розповів на восьмій шпальті чергового номера «Гомону».

Крім того, журналісти газети підготували для читачів низку публікацій про:

– роботу органів державної влади;

– видатних земляків, яких уже немає поруч, і тих, хто живе сьогодні;

– захист персональних даних;

– порятунок лебедів – символів кохання і вірності;

– громадські слухання щодо проекту бюджету Кам’янського району на поточний рік;

– пам’ятки архітектурної спадщини;

– небезпеку куріння у ліжку, особливо у стані алкогольного сп’яніння.

Головне фото Ольги Азарової.