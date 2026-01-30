Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 31 януарие, ал зиарулуй ностру

Директоаря комплексулуй «Шкоала-грэдиница де копий дин Севериновка» (районул Каменка) Наталия Зубко, каре, деши аре ун стаӂиу релатив мик де активитате ын калитате де кондукэтор ал институцией, манифестэ о атитудине креатоаре фацэ лукру. Думняей а фэкут ун пас ынаинте ын дезволтаря институцией де ынвэцэмынт дин ачест мик сэтук, ын каре ышь фак студииле пуцин май мулт де 50 де копилашь.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ын пас ку тимпул»

Енерӂия Галиней Федосеевна Ишченко, директоаря Личеулуй-Комплекс Молдовенеск Теоретик Републикан дин капитала Нистренией, молипсеште, яр копиий-елевий-личеений сынт ындрэгостиць ын «мама» че штие а мынгыя, дар ши а чере сериозитате ши рэбдаре ын нумеле сукчесулуй.

Деталий гэсиць ын артиколул «Дойне пентру о инимэ де молдовянкэ»

Зилник арункэм зечь де стикле, фэрэ сэ не гындим кэ еле ар путя авя о а доуа вяцэ. Пентру тирасполяна Елена Баеш, ынсэ, ачестя ну сынт доар ун амбалаж, чи ун материал де лукру, ун инструмент ши о сурсэ де инспирацие. Думняей трансформэ стиклеле обишнуите ын вазе елеганте, пахаре, лэмпь, обьекте декоративе ши кяр артэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Динтр-о симплэ стиклэ – артэ ши инспирацие»