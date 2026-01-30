Анонс газеты «Приднестровье» на 31 января

Ярко-жёлтый круг с башенным краном знают в каждом городе Приднестровья. За этим знаком — десятилетия масштабных строек, тысячи километров дорог и люди, которые первыми выходят на площадку и последними уходят с неё. К 65-летию «Тирстроймеханизация» им. Н. П. Голуб подходит с богатой историей, государственными наградами и планами, устремлёнными в будущее. Читайте – «Проверено временем».

«Мой отец, офицер силовых структур, всегда мечтал, чтобы я продолжила фамильную династию и служила в правоохранительных органах. Мне нравилось творчество. В итоге получилось совместить и то и другое», — говорит начальник пресс-центра МВД ПМР, лауреат конкурса «Человек года-2025» в категории «Медиа и общество» Ольга Лазневая. Ей посвящён очерк «Чувство справедливости и жажда новизны».

В материале «Немного об одной из фанариотских династий» рубрики «Край обетованный» мы расскажем о князьях, офицерах и революционных идеях, о жизни и судьбах людей, чьи решения навсегда оставили след в истории нашего края и за его пределами. От османских дворов до русской армии, от дворцовых интриг до греческого движения за независимость.

В контактном центре Россотрудничества прошла встреча «Разговор на равных» с радиоведущей и преподавателем Натальей Тирских — о выборе пути, силе искренности и умении не бояться ошибок. Об этом — в материале «Когда выпускники не взрослеют: диалог о профессии, мечтах и умении жить».

Когда звучит сигнал тревоги, у них есть считанные секунды, чтобы вступить в бой с огнём. Без громких слов и пафоса они ежедневно рискуют собой, спасая чужие жизни. «Такая работа – спасать людей из огня» — рассказ о буднях пожарного.

Вот уже 55 лет за стенами МОУ ДО «Детская школа искусств» города Днестровска звучат первые неуверенные ноты и несмелые шаги к сцене, наносятся робкие мазки на холст и неловкие штрихи. Педагоги замечают в этом не ошибки, а крепкие ростки будущего таланта. Их «Сердце отдано детям».

Он не выходит на сцену и не ведёт уроки, но без него невозможен ни один учебный день. Школьный электрик Исаки Секрий уже много лет отвечает за то, чтобы в классах было светло, тепло и безопасно — и делает это с полной отдачей. О нем — в материале «Настоящий хозяин».

Рискнуть прикоснуться к классике и не оглядываться на великие экранизации. Режиссёр народного театра в Бендерах Ольга Доброхотова поставила своего, авторского «Вия» — живого и глубоко личного. О спектакле, в котором важнее не мистика, а человек и его внутренний выбор — статья «Хотела, чтобы это был её «Вий».

Много лет на страницах выходившей в прошлом веке бендерской городской газеты «Победа» можно было видеть фотографии, сделанные ветераном Великой Отечественной войны, бывшим военным лётчиком, а в мирное время — участником освоения Арктики, впоследствии журналистом Владимиром Добрыниным. На них не просто запечатлены люди, моменты истории или памятные места. Это — жизнь и судьба самого автора. Об этом — в документальном очерке «Запечатлевший жизнь».

Нам всегда говорят, что ко всему нужно относиться объективно. Но, возможно, самое ценное – это человеческое отношение друг к другу. «Субъектограф» – очерк о наставнике, выдающемся фотохудожнике Александре Паламаре. А ещё о том, что понимаешь лишь спустя годы…

