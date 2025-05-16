Вам буде цікаво! Читайте в номері за 17 травня

Дякуємо за мир

80 років тому під натиском військ антигітлерівської коаліції вермахт капітулював, фашистська Німеччина зазнала поразки. Це була спільна, одна на всіх перемога над коричневою чумою – нацизмом, огидною ідеологією національної переваги.

До цих переможних хвилин ішли 1 418 довгих днів та ночей. Був віроломний напад фашистської Німеччини на Радянський Союз, раптовість удару ворога, його перевага у живій силі та техніці. Були спалені міста і села, була гіркота перших поразок, оточень і полону на початковому етапі Великої Вітчизняної війни. Однак, були й безприкладний героїзм, мужність і безстрашність бійців Червоної Армії, партизанів, підпільників, усіх тих, хто боровся за найдорожче в житті – за Батьківщину, за рідних та близьких людей.

У постсвятковому номері газети журналісти «Гомону» опублікували серію тематичних матеріалів про те, як відбулися ювілейні заходи в містах і селах республіки. Їх можна прочитати на 1,3–6 сторінках нашого видання.

Пісня – душа народу

Органічне поєднання поетичних рядків і музики народжує таке явище як пісня. У ній народ з давніх-давен висловлював свої сподівання, устремління, надії. Пісня вважається душею народу.

Звичайно, вокальне мистецтво – заняття для професіоналів. Однак, це твердження правильне лише частково, адже всі ми хоч раз у житті, але співали: коли весело, коли сумно, коли душа співає. І таких шанувальників співу в нашій республіці є багато. Свідчення тому – різні вокальні конкурси, пісенні фестивалі, концерти в залах та просто неба.

Про чвертьвіковий ювілей ансамблю народної пісні «Стожари» з Григоріополя та звітний концерт фольклорного колективу «Діброва» Будинку культури селища Маяк наші читачі можуть прочитати на 8-й стор.

Подолання

Республіканський спортивний реабілітаційно-відновлювальний центр інвалідів не перший рік виступає організатором першості Придністров’я з легкої атлетики серед юнаків і дівчат корекційних навчальних закладів.

Для вихованців це чергове переборювання себе, прояв волі, твердості характеру, перевірка фізичних сил та психологічної стійкості.

Для всього цього організатори обрали один із наймасовіших у світі видів спорту – легку атлетику. Для особливих дітей вона має чимало переваг, оскільки «королева спорту» розвиває швидкість реакції та витривалість.

Заняття легкою атлетикою зміцнюють імунітет, сприяють фізичному розвитку, вчать долати труднощі. Головне ж полягає в соціалізації, в тому, щоб учні корекційних шкіл не залишалися обділеними та повною мірою брали участь у цікавих та корисних змаганнях.

Про азарт спортивної боротьби читайте на 8 стор.

Водночас у черговому номері газети «Гомін» можна дізнатися:

як удосконалюють правову базу члени Уряду та депутати Верховної Ради;

як проходять практику в лікувальних установах майбутні лікарі;

як можна використати молоко з приватних господарств;

як «примусити» Сонце працювати на людину;

… та якою буде погода наступного тижня.

Головне фото Сергія Марченка.