Анонс газеты «Приднестровье» на 17 мая

Победный май шагает по земле, и газета «Приднестровье» продолжает рассказывать о людях, благодаря которым над нами мирное небо.

В конференц-зале ГУ «Приднестровская газета» прошла презентация трёх сборников, изданных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Книги «Они сражались за Родину», «Вони захищали Батьківщину» и «Аутографеле Марий Викторий» написаны на трёх официальных языках республики и выпущены под редакцией газет «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян» и «Гомін». Каждый очерк – отдельная большая история подвига и преодоления, любви и Победы. Об этом в субботнем материале «Они сражались за Родину».

Сегодня приднестровские специалисты в области информационных технологий отмечают профессиональный праздник. Вообще, понятие IT весьма обширно. Но есть в республике госпредприятие, которое охватывает практически все направления этой разноликой деятельности — ГУП «Центр информационных технологий». О нем и его работе узнаете из материала «Самосовершенствование — залог успеха».

Труд работников музеев, чей профессиональный праздник отмечается 18 мая, делает возможным сохранение артефактов идентичности и самобытности края, сбережение объектов культурно-исторического наследия. В этом году исполняется 65 лет музею истории села Незавертайловки Слободзейского района, заведует которым Людмила Андреевна Панфилова. Подробно – в материале «Хранители истории».

Период Великой Отечественной войны в 95-летней истории НИИ сельского хозяйства был тяжелым, как и для всех. Многие сотрудники встали на защиту Родины, прошли тяжелые испытания, закалились в боях, после войны стали передовиками науки и производства. В материале «Достойные сыны Отечества» мы расскажем о некоторых из них.

Наша газета продолжает проект «Экспертный клуб». Конец весны — важное и волнительное время для выпускников и их родителей. О начале приёмной кампании и самых востребованных специальностях журналисты поговорили с первым проректором ПГУ Ларисой Скитской. Основные тезисы беседы – в материале «Образование должно быть гибким».

«Мои года – моё богатство» — страница для людей «серебряного» возраста. В этот раз она состоит из писем наших читателей.

Самым тяжёлым горем для советского народа была война, которая предстаёт перед нами порой глазами детей — последним поколением очевидцев. Таких, как Николай Александрович Черненко из села Незавертайловка, называют маленькими героями большой войны. Его «Детство застыло под грохот снарядов». Читайте в одноименном материале.

Из 201 Героя Соцтруда военного времени 127 – люди, имевшие отношение к железнодорожному транспорту. Среди них впервые были три женщины – «Героини стальных магистралей».

В конце номера – постоянные рубрики «День в истории», «Спортивная орбита», а также афиша культурных мероприятий и гороскоп на неделю.

Фото Виктора Громова