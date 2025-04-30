Анонс газеты «Приднестровье» на 3 мая

Приближается День печати – профессиональный праздник корреспондентов, редакторов, корректоров, верстальщиков и фотографов, а также сотрудников типографий. Им газета «Приднестровье» и посвятила субботний выпуск.

5 мая ГУИПП «Полиграфист» отмечает 80 лет со дня образования. Предприятие ведёт отсчёт своей деятельности с послевоенного 1945 года. «Всегда ваш «Полиграфист» — статья о пути становления предприятия и особой его гордости — трудовом коллективе.

В преддверии Дня печати на площадке ГУ «Приднестровская газета» состоялся дискуссионный круглый стол «Эволюция печатных медиа: от традиций к инновациям». Об изменениях в жизни периодических изданий – в материале «Вкус к печатному слову».

«Та же система ценностей» — очерк о нашей коллеге, корреспонденте редакции «Заря Приднестровья» Яне Сакка и ее очередной победе в журналистском конкурсе «Объективно о Москве», в котором приняли участие 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Прогуливаясь по выставке «Контрасты поколений» вместе с корреспондентом Татьяной Астаховой-Синхани, читатели отыщут «зёрна» среди подавляющего большинства «плевел». Смогут поговорить о работах, гармонично сочетающих в себе идею и чувства. Такие, к счастью, удалось отыскать в картинной галерее Тираспольского объединенного музея на данной выставке. О том, что, когда в экспозиции находишь хотя бы 10 «думающих» работ, это уже победа, и о многом другом можно узнать из материала под названием «Почему хорошая фотография не может быть «пластмассовой».

На протяжении всего жизненного пути мы старательно формируем «территорию счастья». Для кого-то она ограничивается шестью сотками дачного участка. Своеобразный рецепт счастья – в материале «Волшебный край! Очей отрада!».

Часто понятие Родины ассоциируется с воспоминаниями из детства. Своими детскими воспоминаниями, связанными с послевоенным временем, с жизнью поколения 60-х, с дорогими и близкими людьми делится приднестровский писатель Лидия Прано. Об этом — в материале «Родом из детства».

В традиционной рубрике «Окно в природу» корреспондент поделится личными впечатлениями от встреч с интересными представителями мира пернатых. Подробнее в зарисовке «Старые знакомые – кулики».

В конце номера читатель найдет постоянную рубрику «День в истории», узнает рецепт любимого пирога Пушкина в рубрике «Кухня великих» и о том, что сулят звезды на предстоящей неделе.