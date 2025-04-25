Анонс газеты «Приднестровье» на 26 апреля

28 апреля — День работника скорой медицинской помощи, эти люди и стали главными героями субботнего номера газеты «Приднестровье».

Окраина Бендер. Во дворе небольшого двухэтажного здания уютно: много зелени, пышным белым цветом оделась черешня, а внизу, на газоне, пламенеют алые тюльпаны. Как кровь. Или как красные кресты на белых каретах скорой помощи, стоящих совсем рядом. В любой момент готовые поспешить в путь, спасать тех, кому сейчас, увы, не до радостей весны. Впрочем, здесь круглый год, днём и ночью не знают покоя – такая работа. Подробнее о работе ГУ «Региональная станция скорой медицинской помощи» (г. Бендеры) в очерке «Здесь нет случайных людей».

Французский художник Поль Гоген, уехавший в поисках «потерянного рая» на Таити; русский этнограф и путешественник Н.Н. Миклухо-Маклай, защищавший права папуасов на Новой Гвинее; да и наш земляк Михаил Ларионов, открывший для искусства особую, красочно-наивную экзотику южнорусской провинции – всех их в каком-то смысле можно назвать предтечами этнографического (этнического) туризма. Недавно на естественно-географическом факультете ПГУ им. Т.Г. Шевченко ему посвятили научно-практическая конференция. Подробности в статье «Этнотуризм: полезно, интересно, перспективно».

Женщина и война. Что может быть противоестественней? Одна дает жизнь, другая уничтожает. Во время Великой Отечественной женщины рядом с мужчинами на фронте боролись с врагом. Армия шла впереди, а за ней «второй фронт» – прачки, хлебопеки, повара. Татьяна Петровна Рождественская — из числа женщин этого «второго фронта». О ней – очерк «Спасибо за мирное небо!».

«Футбол – его жизнь» — так говорят об Александре Фёдоровиче Верёвкине, чемпионе и обладателе кубка МССР, его коллеги по спорту и друзья, да и сам герой не видит себя вне этого вида спорта. Подробности – в одноименном материале.

Кого берут и чему обучают в группе по волейболу? Что является показателем успешной работы тренера? На эти и другие вопросы в интервью «Волейбол как призвание» ответит Вячеслав Пургин, тренер-педагог Бендерской детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва с более чем тридцатилетним стажем.

«Горячее сердце» Кати» — очерк об ученице дубоссарской школы, ставшей лауреатом престижной Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце-2025» за добрые дела и помощь людям.

«Очень важно чувствовать себя востребованной» — так ощущает смысл жизни Валентина Григорьевна Мельник, кассир каменского политехнического техникума им. И.С. Солтыса, недавно за многолетний труд награжденная орденом «Трудовая Слава». О скромной женщине с большим сердцем — в одноименном материале.

«Один щенок. Одна история» — одна из немногих с хорошим концом, рассказанная щенком Маффином, спасенным от смерти доброй девочкой.

Рубрика «Красная книга Приднестровья» расскажет о самом резвом представителе животного царства. Когда встал вопрос, как назвать скоростной российский поезд, то раздумьями причастные к его созданию долго не терзались — конечно же, «Сапсан». Читайте «Рекордсмен из рекордсменов».

В конце номера читателей ждут постоянные рубрики «День в истории», «Вам Телеграм», «Спортивная орбита», «Грамотеи», а также гороскоп и прогноз погоды на предстоящую неделю.