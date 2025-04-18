Анонс газеты «Приднестровье» на 19 апреля

В свежем субботнем номере в преддверии главного православного праздника, который неразрывно связан с семейными традициями и воспоминаниями, читатели окунутся в момент пробуждения природы от зимы, время обновления, переосмысления. Вспомнят приднестровцев, оставивших неизгладимый след в истории. Почитают добрые истории о братьях наших меньших и многом другом.

По тонкому-тонкому лучику, который проникает в комнату ранним утром, становится ясно – наступил новый день. На этот раз — особенный день. На столе уже всё готово: корзинка с крашенками и куличами, испечёнными накануне. Румяные куличи удались, поднялись, а безейные шапочки белоснежные с яркими карамельными крапинками-брызгами. И крашенки что надо! Разноцветные, блестящие, «лакированные» растительным маслом. Как с картинки. О празднике веры, силы и радости читайте в материале «Пасха. Праздник веры, силы и радости».

Наша газета продолжает проект «Экспертный клуб», где нет главного и второстепенного, где нет протокола, а есть открытый, откровенный диалог. Журналисты за одним столом с приглашёнными гостями, экспертами во всех областях, говорят об актуальном, о том, что касается каждого. На этот раз темой мероприятия стало сохранение исторической памяти. Подробнее в материале «Прививка от фальсификации истории».

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения».

В доме Реутовой Зинаиды есть особое место — это угловой камин, а над ним портрет, откуда умным проницательным взглядом смотрит мужчина. Открытое лицо, волевой подбородок, уверенный взгляд выцветших глаз, русые с проседью волосы, слегка вьющиеся на концах…О ветеране Великой Отечественной войны Якове Ивановиче Байло в зарисовке «Две победы в жизни разведчика».

В небольшом городе Дубоссары есть зоопарк. Тоже невеликий по площади (если сравнивать с зоопарками Москвы, Сингапура или Берлина), но очень даже интересный. Лично я недавно побывал там впервые и, признаюсь честно, готов повторить. Есть на что посмотреть, особенно если вы – любитель природы. Прогуляться по зоопарку, присмотреться к разнообразным его обитателям приглашает зарисовка «От усатой синицы до бурой медведицы».

Кажется, нет людей, которые были бы равнодушны к красоте и изяществу фарфора. С этого в торговом центре «Монарх» начался разговор с Натальей Кшановской корреспондентов газеты «Приднестровье», заглянувших в её удивительный салон «Антикваръ»… «Об истории, застывшей в фарфоре», читайте на страницах номера.

Когда-то для того, чтобы создать книгу, трудились годами. Книги считались предметом роскоши и были доступны немногим. Всё изменилось 19 апреля 1563 года, когда на Руси появилась первая типография. В ней первопечатник Иван Фёдоров вместе со своим учеником и помощником Петром Мстиславцем начали работу над первой печатной книгой — «Апостол». Об этом и многом другом — в материале «Печать — дело тонкое» из рубрики «День в истории».

У историка Помпея Батюшкова есть достойный собрат по перу – Аполлон Скальковский. Оба родились в начале девятнадцатого века, находились на государственной службе, оба оставили труды о прошлом нашего края. «Геродот Новороссии» – о том, что писал Скальковский о Приднестровье.

Традиционно в номере афиша, гороскоп, для самых любознательных — сканворд.