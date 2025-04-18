Вам буде цікаво! Читайте в номері за 19 квітня

Новости ГУ

Останній спочинок

Фото Сергія Марченка.

Кажуть, війна не закінчена, допоки за християнськими традиціями не поховають її останнього солдата. На один крок до її завершення наблизилися в Придністров’ї. На столичному Меморіалі Слави відбулась урочиста церемонія перепоховання останків невідомого солдата.

А скільки ще таких воїнів залишається на полях боїв! Та навіть будучи безіменними, ці герої завжди в нашій пам’яті. Придністровці віддали данину героїчному предку, який не повернувся з фронту. Він до останньої краплі крові боровся за мир, зокрема й на придністровській землі, у ній він знайшов і останній спочинок. Довгих 80 років його душа чекала цього.

Кожна жменя землі, кинута тими, хто прийшов на Меморіал Слави в день перепоховання невідомого солдата, зігріта теплом рук вдячних нащадків. Ми виконали громадянський, християнський обов’язок, перепоховавши останки воїна. Ми не знаємо його прізвища і звання, місця і дня народження, обставин загибелі. Але тепер у цього героя є дата і місце спочинку: 16 квітня 2025 року. Тираспольський Меморіал Слави. Тепер тут його дім, його родина, його Батьківщина.

Про те, як відбувалася церемонія перепоховання, читачі газети можуть дізнатися з матеріалу, опублікованого на другій шпальті чергового номера друкованого видання.

Рятувати – їхнє покликання

Фото president.gospmr.org
Фото president.gospmr.org

Стихія вогню безжальна: вона не щадить ні майно, ні людські життя. Проте є люди, завжди готові прийти на допомогу в найкритичніші хвилини. Ім’я їм пожежники.

Щороку в республіці оновлюється матеріально-технічна база пожежної служби. Без неї важко уявити боротьбу з вогняною стихією.

У день народження служби держава знову зробила придністровським пожежникам і рятувальникам подарунки: три автомобілі та сім квадроциклів.

Про церемонію передачі техніки за призначенням наш кореспондент розповів читачам на 6-й шпальті чергового випуску газети.

Просто зустрілися дві самотності

Фото Ольги Азарової.

Місце зустрічі змінити не можна, адже тут збираються ті, хто чекав одне одного, страждав від самотності. Заінтригували? Не здогадуєтеся? Та це ж просто! Ярмарок вакансій!

Це місце зустрічі тих, хто шукає роботу, і тих, хто її пропонує. Тут вони знайомляться й обговорюють умови подальшого співіснування. Часом їхні інтереси не збігаються, але, коли консенсус досягається, можна бути впевненим: на сторони чекає щасливе і благополучне майбутнє. Це тому, що роботі ми віддаємо третину нашого життя, вона є найважливішою його складовою. Вдалий вибір професії означає успішне життя.

Ярмарок вакансій робочих місць – давно перевірена форма працевлаштування, балансування ринку трудових ресурсів, що успішно зарекомендувала себе. Відвідав ярмарок, що нещодавно відбувся в столиці, наш кореспондент. Добре, що він не спокусився новими пропозиціями, й редакція не втратила цінного співробітника!

Натомість на газетній шпальті № 7 читайте розповідь про те, де і як можна знайти гідну роботу і зарплату.

У черговому номері тижневика читачі «Гомону» також можуть дізнатися:

  • про прагнення молодих удосконалити правову базу;
  • про фінансові виплати ветеранам Великої Вітчизняної війни напередодні Дня Перемоги;
  • про перебіг урочистих заходів, присвячених 81-й річниці визволення Дубоссар від німецько-фашистських загарбників;
  • про умови благодійного аукціону з реалізації картин;
  • про збереження історичної пам’яті в кінематографі;
  • … і про погоду наступного тижня.

Головне фото Сергія Марченка.