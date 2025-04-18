Вам буде цікаво! Читайте в номері за 19 квітня

Останній спочинок

Кажуть, війна не закінчена, допоки за християнськими традиціями не поховають її останнього солдата. На один крок до її завершення наблизилися в Придністров’ї. На столичному Меморіалі Слави відбулась урочиста церемонія перепоховання останків невідомого солдата.

А скільки ще таких воїнів залишається на полях боїв! Та навіть будучи безіменними, ці герої завжди в нашій пам’яті. Придністровці віддали данину героїчному предку, який не повернувся з фронту. Він до останньої краплі крові боровся за мир, зокрема й на придністровській землі, у ній він знайшов і останній спочинок. Довгих 80 років його душа чекала цього.

Кожна жменя землі, кинута тими, хто прийшов на Меморіал Слави в день перепоховання невідомого солдата, зігріта теплом рук вдячних нащадків. Ми виконали громадянський, християнський обов’язок, перепоховавши останки воїна. Ми не знаємо його прізвища і звання, місця і дня народження, обставин загибелі. Але тепер у цього героя є дата і місце спочинку: 16 квітня 2025 року. Тираспольський Меморіал Слави. Тепер тут його дім, його родина, його Батьківщина.

Про те, як відбувалася церемонія перепоховання, читачі газети можуть дізнатися з матеріалу, опублікованого на другій шпальті чергового номера друкованого видання.

Рятувати – їхнє покликання

Стихія вогню безжальна: вона не щадить ні майно, ні людські життя. Проте є люди, завжди готові прийти на допомогу в найкритичніші хвилини. Ім’я їм пожежники.

Щороку в республіці оновлюється матеріально-технічна база пожежної служби. Без неї важко уявити боротьбу з вогняною стихією.

У день народження служби держава знову зробила придністровським пожежникам і рятувальникам подарунки: три автомобілі та сім квадроциклів.

Про церемонію передачі техніки за призначенням наш кореспондент розповів читачам на 6-й шпальті чергового випуску газети.

Просто зустрілися дві самотності

Місце зустрічі змінити не можна, адже тут збираються ті, хто чекав одне одного, страждав від самотності. Заінтригували? Не здогадуєтеся? Та це ж просто! Ярмарок вакансій!

Це місце зустрічі тих, хто шукає роботу, і тих, хто її пропонує. Тут вони знайомляться й обговорюють умови подальшого співіснування. Часом їхні інтереси не збігаються, але, коли консенсус досягається, можна бути впевненим: на сторони чекає щасливе і благополучне майбутнє. Це тому, що роботі ми віддаємо третину нашого життя, вона є найважливішою його складовою. Вдалий вибір професії означає успішне життя.

Ярмарок вакансій робочих місць – давно перевірена форма працевлаштування, балансування ринку трудових ресурсів, що успішно зарекомендувала себе. Відвідав ярмарок, що нещодавно відбувся в столиці, наш кореспондент. Добре, що він не спокусився новими пропозиціями, й редакція не втратила цінного співробітника!

Натомість на газетній шпальті № 7 читайте розповідь про те, де і як можна знайти гідну роботу і зарплату.

У черговому номері тижневика читачі «Гомону» також можуть дізнатися:

про прагнення молодих удосконалити правову базу;

про фінансові виплати ветеранам Великої Вітчизняної війни напередодні Дня Перемоги;

про перебіг урочистих заходів, присвячених 81-й річниці визволення Дубоссар від німецько-фашистських загарбників;

про умови благодійного аукціону з реалізації картин;

про збереження історичної пам’яті в кінематографі;

… і про погоду наступного тижня.

Головне фото Сергія Марченка.