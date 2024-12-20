Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 21 грудня

Їхні подвиги в нашій пам’яті

Усе більше років віддаляє нас від весни переможних залпів «з усіх гармат» у травні 45-го. Та скільки б не минуло часу, спадкоємці переможців повинні знати й пам’ятати, якою ціною був завойований мир на планеті. Скільки та яких молодих життів було віддано за це…

У Придністров’ї склалися стійкі традиції патріотичного та духовно-морального виховання молодого покоління. Це якраз те, що необхідно брати в сьогодення з нашого минулого.

З ініціативи Глави держави Вадима Красносельського сформована пересувна виставка «Придністров’я. 1944. Визволення». Її автори – Євген Назаренко та Олександр Березовський. На восьми інформаційних стендах відображена історія визволення нашого краю від фашистських окупантів. Тематична експозиція вже побувала в різних містах і районах республіки, в навчальних закладах і військових підрозділах.

Чергова зупинка відбулася в Кам’янці. Про зв’язок поколінь на 7-й сторінці читачам газети розповіла наш кореспондент.

Ялинки-2025

У республіці завершилася естафета відкриття головних ялинок у містах і районах. Яскраві різнобарвні вогні, що засяяли на них, сповістили про початок новорічних свят. На центральних площах збиралися сотні, тисячі людей, щоб порадіти наближенню найчарівнішого свята. Тут і діти, й дорослі хоча б на мить забувають про повсякденні турботи, проблеми та труднощі, які хоч на хвилинку повертаються в дитинство.

Про те, як водили хороводи навколо зелених красунь у Тирасполі та Дубоссарах, читайте на 5-й шпальті нашого видання.

Зберемо добро в коробку

Новорічну тему на 8-й сторінці газети продовжує розповідь про те, як небайдужі дорослі з благодійного фонду «Допоможемо дітям» готують подарунки для підопічних.

Вони проводять традиційну акцію «Скринька добра».

До акції долучаються учні та педагоги шкіл, працівники різних торгових точок (понад півсотні). У «Скриньки добра» збирають продукти харчування, побутову хімію, канцелярські товари, одяг і взуття у задовільному стані, предмети особистої гігієни, іграшки, книжки, пазли, конструктори – все, чим користуються діти. Організатори акції сподіваються сформувати близько 200 подарунків, щоб під час новорічних свят вручити їх підопічним фонду з соціально незахищених сімей.

Поряд із цим у черговому випуску газети «Гомін» читачі дізнаються про:

енергетиків республіки, які завтра відзначать професійне свято;

ювілей Кам’янського союзу захисників Придністров’я та відомої громадської активістки Тетяни Долішньої;

про Конституційний суд та День Конституції;

про заготівлю дров на випадок газової кризи;

про подарунки, які приносить дітям св. Миколай.

Головне фото Сергія Марченко.