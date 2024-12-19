Подписаться на газеты никогда не поздно

Хотя подписная кампания на республиканские газеты «Приднестровье», «Гомин» и «Адевэрул Нистрян» и близится к завершению, подписаться на официальные печатные издания страны можно в любое время до 20 числа с получением их со следующего месяца. Так что можно смело утверждать: подписка на любимые газеты носит непрерывный характер.

Понятия Интернет и молодежь неотделимы. Но нельзя забывать и о традиционных СМИ, к которым относятся газеты. Эта тема и стала определяющей в ходе прошедшей в ПГУ встречи.

В гости к студентам-первокурсникам, обучающимся по направлению «Журналистика», пришли сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». В ходе диалога профессионалов – нынешних и будущих – обсудили значимость печатных изданий для общества и государства, актуальные рубрики и темы, которые получили постоянную прописку на газетных полосах официальных печатных органов Верховного Совета и Правительства Приднестровья.

Логическим завершением встречи стало согласие будущих работников СМИ подписаться на республиканские газеты на будущий год. Они вполне могут стать для студентов еще одним учебником, путеводителем в интересный мир журналистики.