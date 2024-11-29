Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 30 листопада

Справжні чоловіки, захисники

Вони з когорти тих, хто в 92-му проявив себе справжнім мужчиною, не втік на чорноморське узбережжя, не залишився байдужим до трагедії, що відбувалася, а зі зброєю в руках став на захист щойно створеної республіки. Це вчорашні радянські школярі, які точно знали, що «будь-яка революція лише тоді чогось варта, коли вміє захищатися». Це захисники Придністров’я.

Під склепіння залу для глядачів Палацу Республіки долинав передзвін численних нагород – орденів і медалей на грудях кожного, хто прийшов разом із бойовими соратниками відзначити 30-річний ювілей рідної громадської організації – Союзу захисників Придністров’я.

Про гордих та гідних, про опору, надію та «сіль землі придністровської» – читайте на 3-й сторінці сьогоднішнього номера газети «Гомін».

Історія нас вчить…

Вчені-дослідники історичних подій, описуючи їх, завжди ретельно вивіряють, і по декілька разів перевіряють факти. До їхньої праці у читача виникає особлива довіра. Тому таким можна вважати авторський колектив монографії «Історія Придністров’я» на чолі з Державним радником Президента Анною Волковою. Це перша книга другого тому.

Презентація нової історичної праці відбулась у провідному науковому центрі республіки – ПДУ. Наклад видання становить тисячу екземплярів. Воно, безперечно, зацікавить школярів, студентів, краєзнавців, професіоналів-істориків, а також усіх, хто захоплюється насиченою подіями історією рідного краю. Серед них і наш кореспондент, який відвідав подію. Про те, як усе відбувалося, читайте на 3-й стор. друкованого видання.

Одухотворені

Влітку цього року 25 художників із Придністров’я, України, Росії, Молдови, Румунії, Болгарії, Південної Кореї, Польщі брали участь у десятиденному художньому симпозіумі КамАрт. Декада знайомства художників із монастирями, його мешканцями, укладом їхнього життя, богослужіннями не була даремною.

Особлива одухотворена атмосфера наклала відбиток на зміст і характер картин, написаних і під час літнього пленеру, й пізніше. Надихнула митців на створення змістовних робіт із глибоким філософським змістом.

Найкращі відібрали для організації виставки, яка нещодавно відкрилася в Дубоссарах. Наш власкор відвідав експозицію і під враженням від справжнього мистецтва написав матеріал, опублікований на останній сторінці друкованого видання.

У черговому випуску газети можна також прочитати:

про що говорили молоді придністровці з Президентом;

як відбувається змагання вітчизняних виробників у рамках конкурсу «Придністровська якість»;

про тих, хто забезпечує продовольчу безпеку республіки;

як святкували рибничани в День міста;

чому важливо зміцнювати сімейні узи;

чим розважити найменших придністровців.

Головне фото Сергія Марченка.