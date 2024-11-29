Семья – гавань для души

Журналисты республиканских газет, входящих в состав ГУ «Приднестровская газета», продолжают миссию по освещению мероприятий, проходящих в рамках Года семейных ценностей. О том, как им это удается и о чем они пишут – в ниже публикуемом тематическом обзоре.

Известная в Каменке семья Лысых – Александра Васильевича и Светланы Леонидовны – «Вместе и дома, и на работе». Так называется статья и о них, опубликованная в газете «Приднестровье». Эта семейная пара воспитала не одно поколение юных музыкантов. В местной детской музыкальной школе они работают с 1985 г.

В семье Паламарчук из с. Цыбулевка Дубоссарского района мама, папа, сын и невестка носят одно имя – Саша. Они считают, что оно приносит удачу. Глава семьи уроженец Приднестровья встретил будущую супругу в России. С тех пор вместе, и многого добились благодаря взаимопониманию и любви. А как им это удалось рассказал корреспондент «Адевэрул Нистрян» в статье под названием «Успешное имя».

Николай Степанович Маракуца – житель Теи Григориопольского района отметил 80-летие. Личность он в селе известная, прекрасный семьянин, воспитавший четверых детей. При этом земляки знают его и как отличного агронома, и прекрасного тренера секции шашек и шахмат в местной спортшколе. А публикация о нем в газете «Адевэрул Нистрян» озаглавлена так – «У колодца Николая Степановича».

В Тирасполе многие знают Сергея Калинина. Много лет он возглавлял столичную школу №16, был Председателем Федерации профсоюзов Приднестровья. Но не зря говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Так и в семье Сергея Николаевича – его супруга обеспечивает крепкий и надежный тыл. О том, как живут супруги Калинины – в материале журналиста «Гомина», для названия которой он взял нетленные строки Булата Окуджавы «А иначе зачем на земле этой вечной живу?».

Тему супружеской верности и поддержки друг друга продолжил собственный корреспондент газеты «Гомин» по Каменскому району. Это касается семей местных педагогов, которые вместе и на работе, и дома. Для нее и заголовок подобран соответствующий «Общим путем – школьным и жизненным».