Анонс газеты «Приднестровье» на 23 ноября

На днях наша «северная столица» — Рыбница – отметила 396-й день рождения. Чем живет город металлургов и о чем мечтает, узнаете из материала «С днём рождения, любимый город!».

24 ноября – Международный день матери, один из самых трогательных и теплых праздников, посвященный всем мамам мира. О своем долгом пути к материнству в статье «У вас будет ребенок» расскажет директор дубоссарского центра реабилитации для детей с ОПЖ Светлана Завтур.

В Венгрии расположено грандиозное культовое сооружение – Базилика Вознесения Пресвятой Девы Марии и Святого Адальберта, построенное более тысячи лет назад. Переживший многие и многие поколения костёл мог бы остаться лишь на гравюрах и фотографиях, если бы не волевое решение 24-летнего гвардии майора Николая Тюряева. О подвиге советского воина узнаете из материала «Спасение Базилики».

Побывав на премьере спектакля народного драматического театра в бендерском ДК. им. П. Ткаченко, корреспондент газеты не могла не поделиться впечатлениями. Постановка «Материнское поле» в исполнении молодого коллектива под руководством Ольги Доброхотовой тронула самые тонкие струны души. Полный зал зрителей, основную часть которого составляла молодёжь, проживал происходящее на сцене вместе с героями спектакля. Рецензию на постановку читайте в материале «Стать глубже на спектакль».

Заметить в небе хотя бы маленький журавлиный клин – редкостная удача для натуралиста. По крайней мере, в наших краях. Однако встретить их родственников, хотя и совершенно на журавлей не похожих, может каждый. Стоит лишь выйти на берег какого-нибудь водоёма – главное, чтобы в нём или хотя бы вокруг него имелось достаточно зарослей – камышовых, тростниковых, осоковых. Подробнее – в материале «Родственные журавлям».

Нет и не может быть ничего в исторической науке более удивительного, непостижимого, чем документ. При непредвиденных обстоятельствах найдена «Арфа, завернутая в газету». Точнее, найдена газета. О том, что из этого вышло, – в одноименном материале.

С запозданием, но всё же люди начинают интересоваться историей – историей края, историей семьи… К сожалению, далеко не все архитектурные достопримечательности столицы удалось сохранить. Существуют они теперь только на бумаге. Впрочем, нет, не только. О том, где ещё жив и процветает старый город, – в материале «Старый Тирасполь в новом качестве».

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