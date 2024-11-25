Крепкая семья – основа общества

2024-й, объявленный в Приднестровье Годом семейных ценностей, выходит на финишную прямую. В связи с этим журналисты республиканских печатных изданий – «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомин», входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета, интенсифицировали работу по освещению этой тематики на страницах газет.

В материале под названием «Славная традиция семьи Тоницой» журналист «Приднестровья» рассказывает об обыденном для сельских жителей занятии супругов – изготовлении домашнего вина. Семейная чета из с. Константиновка, что в Слободзейском районе продолжатели винодельческой династии.

Село Коротное этого же района славится гостеприимством жителей, сохраняющим местные традиции. В нем проживает немало семей, отмечающих в 2024 г. «золотой» юбилей супружеской жизни. О них – в публикации корреспондента газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Село с настоящими хозяевами».

О том, каково это быть учителем, о семье и ее немеркнущих ценностях сотрудник редакции газеты «Адевэрул Нистрян» разузнал у учителя молдавского языка и литературы средней школы №3 г. Каменка Анны Китайки. Ее «секреты» – в газетном материале под заголовком «Искусство, дар Божий…»

Еще один материал, опубликованный на страницах газеты «Адевэрул Нистрян», называется «О нем, об Учителе!» В нем рассказывается о педагогической деятельности Татьяны Грати, учителя истории из с. Бутучаны Рыбницкого района, отметившей 50-летие. А еще о семейных ценностях и традициях, которые она переняла у матери, пойдя по ее стопам, избрав профессию педагога.

Тираспольчанин Андрей Боярский погиб, выполняя воинский долг. Долг его родителей – увековечить память о нем, что они и сделали, совместными усилиями установив мемориальную доску на фасаде школы №14 в Тирасполе, где учился герой, воспитанный в семье по воинскому принципу «Сам погибай, а товарища выручай». Поэтому, выступая перед нынешними учениками школы, мать Андрея сказала заголовком статьи из газеты «Гомин» «Я горжусь сыном!»

В этом году в Приднестровье впервые отмечали День отца. Редакция газеты «Гомин» оперативно отреагировала на этот факт и подготовила статью под названием «Жизнь этим и прекрасна». Это очерк о многодетном отце и директоре Тираспольской СШ № 17 Петре Люленове.

К Году семейных ценностей творческий коллектив «Гомина» подготовил целевую полосу под постоянной рубрикой газеты «Источник». Называется она «Род наш прекрасный» и рассказывает о том, какую роль играет в жизни каждого человека семья и ее исконные ценности.

Общественная организация православных педагогов «Начало» не первый раз выступает инициатором работы школы православия. На ее занятиях слушатели и священнослужители обмениваются мнениями, в том числе и о роли семейных ценностей в воспитании юных приднестровцев. Одно из занятий посетил сотрудник газеты «Гомин» и написал об этом материал под названием «О Божьем и мирском».