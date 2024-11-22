Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 23 листопада

Перше слово «мама»

Завтра у Придністров’ї відзначать День матері. Це недавно введене в календар свято пробуджує в кожному з нас ніжні, добрі, світлі почуття. З любов’ю та вдячністю ми звертаємося до найріднішої людини – мами. Вона завжди з нами, навіть якщо її фізично немає поруч. Вона – наша опора, надія, наша віра. Мама підтримує та надихає нас у будь-якому віці.

Про двох придністровських матерів, які, крім турботи про власну родину, виховують ще й учнів, на сьомій шпальті газети «Гомін» розповів наш кореспондент.

Особистості в історичній ретроспективі

Чимало дослідників історичних процесів присвятили наукову діяльність вивченню теми «Жінка і влада». Проте вона – тільки частина найбільш глобальної проблематики ролі особистості в історії. Її створюють не маси, а саме особи, пасіонарії, люди з активною життєвою та громадянською позицією.

Кінець переломних 80-х підняв на гребінь історичних подій велику плеяду справжніх борців за права одноплемінників. Серед них – і Анна Волкова, яка нині обіймає посаду д ержавного радника Президента.

Про те, як викладачі стають політиками першої величини, – матеріал нашого кореспондента на 4-й сторінці видання.

Музика єднає

Один із популярних хітів відомого гурту «Міраж» називається «Музика нас з’єднала». Всього три слова, а скільки сенсу, підтвердження наших почуттів, коли ми разом, пліч-о-пліч слухаємо чарівні мелодії, створені поцілованими Богом композиторами.

Це відчуття не залишало нашого кореспондента, який відвідав музичний фестиваль «Фанфари Дністра». Тут було все: емоції, розчулення, радість, таланти, оплески, аншлаг та захоплення музикою!

Почитайте 12-ту сторінку нашої газети, й опинитесь у світі музичних одкровень.

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