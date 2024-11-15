Анонс газеты «Приднестровье» на 16 ноября

В третье воскресенье ноября отмечают профессиональный праздник те, кто трудится на земле, обеспечивая продовольственную безопасность страны и благосостояние ее граждан. Газета «Приднестровье» в субботнем номере поздравляет всех причастных с Днем работника отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Благода». С уверенностью можно сказать, что продукцию под этой маркой знает каждый приднестровец. Недавно мясомолочный комбинат в Парканах посетила экспертная комиссия «Приднестровского качества». Подробности — в материале «БЛАГОДАрим за щедрый стол».

С куклами у многих из нас связаны детские воспоминания — тёплые, уютные. И неважно, какие они – для игры или декоративные, в виде ёлочных украшений или интерьерные. Именно таких, тёплых и уютных, кукол, как из детства, создаёт художница Галина Павловская. О ней и о её творениях – в очерке «Так началась моя кукольная «эпопея».

Если кто-то считает, что буллинг в школе – это явление новое, современное, то он ошибается. Но сегодня этот вопрос, кажется, стал только острее. Практикующий психолог с большим опытом работы Алла Новикова рассказала, почему начинается травля и как с ней бороться. Об этом читатели смогут узнать из материала под названием «Хорошо, что рассказал!»

Любители кухни «с перчинкой», безусловно, будут рады отведать блюда мексиканской кухни в недавно открывшемся в Тирасполе кафе Сactus. Тако, кесадилья, фахитос, гуакамоле, сальса… Стоит самим попробовать и оценить. О меню, самых «острых» блюдах, открытой кухне, посетителях и перспективах кафе — в статье «Вкусно по-мексикански!».

Есть в Слободзейском районе железнодорожная станция Новосавицкая. При ней — небольшой посёлок, относящийся к Фрунзенскому сельсовету. О журналистском визите и разговоре с дежурной по станции Викторией Сухолет читайте в материале «На родном полустанке».

Рубрика «Форум. Трибуна общения» продолжает диалог с нашими читателями и отвечать на животрепещущие вопросы.

В этот день, 16 ноября 1913 года в Каменке родился приднестровский филолог и педагог Валентин Гаврилович Титов. Автор школьных учебников по русской литературе, один из лучших преподавателей ПГУ, кандидат филологических наук, доцент, заслуженный работник высшей школы МССР. О нём и пойдёт сегодня речь в материале «Он возрождал первый вуз республики» в постоянной рубрике «День в истории».

В поздней осени своя прелесть. Осенью тянет глядеть на небо: не летит ли журавлиный клин? А ещё есть чем заняться на приусадебном участке. О том, как провести время с пользой и с душой – в небольшой зарисовке «Не считая ворон».

Компания, где работает наш земляк из Паркан Виктор Водатурский – один из современных российских лидеров по производству бортового питания. «Аэро-Фуд Кейтеринг» обеспечивает высококачественным питанием пассажиров авиакомпаний, выполняющих рейсы из Международного аэропорта Шереметьево (Москва). О его жизненном и профессиональном пути расскажет очерк «Кухня высокого полёта».

В конце номера читателей ждет знакомство с культурными мероприятиями, новостями в мире спорта и гороскоп, а эрудитов – сканворд.