Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 13 априлие, ал зиарулуй ностру

Альона Згеря а контрибуит ла дезволтаря плаюлуй натал де кынд се цине минте ши е ферм конвинсэ: «Сэ фий ту скынтея каре луминязэ каля челорлалць-ятэ мотивул че оферэ вьеций чя май профундэ семнификацие». Деталий гэсиць ын артиколул «Ын мыниле думняей е о господэрие ынтрягэ».

Ина Некрасова, о тынэрэ антрепреноаре, а пус темелия уней афачерь ын домениул фрумусеций. Пасионатэ фиинд де косметикэ де калитате, а реушит сэ креезе, ын кондиций касниче, продусе де ынгрижире дин ингредиенте натурале, че ау апэрут пе пяца нистрянэ суб марка комерчиалэ «L-amour». Деталий читиць дин артиколул «Пасиуне ши експеримент».

Орьче н-ам ворби деспре нечеситатя реформей школаре, уна есте клар ка бунэ зиуа: ачаста требуе сэ фие неапэрат резонабилэ. Импортант е ка фиекаре копил сэ айбэ акчес ла ынвэцэтурэ. Ун екземплу бун де урмат, деспре о оптимизаре реушитэ, поате серви фузиуня динтре челе патру школь (русэ, молдовеняскэ ши доуэ школь примаре) дин локалитэциле Комисаровка-Ноуэ, Боска, Кошница-Ноуэ ши Похребя-Ноуэ дин районул Дубэсарь. Школиле ау фост уните ын шкоала де културэ ӂенералэ молдо-русэ. Пентру о депласаре комодэ, статул ле-а оферит елевилор ши ун аутобус. Ку че се мындреште астэзь шкоала гэсиць ын артиколул «Сатул фэрэ шкоалэ моаре…»

Зилеле куренте, ын орэшелул Карманова дин районул Григориопол, пе о супрафацэ де 1,1 хектаре ау фост сэдиць 1650 де пуець де стежар рошу ши де плоп хибрид. Евениментул а фост организат де Сервичиул де Стат пентру Контролул Еколоӂик ши Протекция Медиулуй, програмат сэ коинчидэ ку Зиуа Интернационалэ а Пэдурилор. Деталий читиць дин артиколул «Сэ легэм о пангликэ верде натурий-маме!»