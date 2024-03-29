Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 30 мартие, ал зиарулуй ностру

Ын компоненца делегацией нистрене, каре а партичипат ла Фестивалул Мондиал ал Тинеретулуй, че а авут лок ын Сочи, ау фост ши доуэ тинере дин районул Каменка – лидерул арипей де тинерет а секцией териториале а мишкэрий републикане пентру консолидаре «Форумул Попорулуй дин Нистрения» Анастасия Гнатышена ши мембра мишкэрий де тинерет дин район Олеся Вакарь.

Кум а фост кэлэтория ши че емоций ау трэит афлаць дин артиколул «Импресий де неутат»

Речент, а фост лансатэ о платформэ, прин интермедиул кэрея се ва реализа комуникаря ку тинерий нистрень, каре се конфрунтэ ку диферите проблеме. Платформа презинтэ ун «чат-бот» ши поате фи акчесатэ де орьче доритор. Деталий афлэм де ла организаторул платформей Максим Максимович Максимов, елев ын класа а 10-я дин орашул Днестровск, ши Галина Ратушняк, стяуа кэлэузитоаре а волунтарилор нистрень, каре децине функция де шеф ал Дирекцией пентру политика де тинерет ал Министерулуй Едукацией.

Артиколул се нумеште «Чат-ботул: пентру о комуникаре де сукчес»

Астэзь вэ вой дезвэлуи история уней маме куражоасе. Ну аре мулць абонаць пе рецелеле де сочиализаре, ну публикэ зи де зи фотографий, ну оферэ сфатурь ла стынга ши ла дряпта, чи пур ши симплу е феричитэ алэтурь де соц ши де чей трей копий ай сэй. Фачець куноштинцэ: Елена Печул дин сатул Ташлык, районул Григориопол. Думняей, авынд ун сприжин де нэдежде ын персоана соцулуй Сергей, а реушит сэ се букурие де армоние ын фамилия са.

История уней фамилий о гэсиць ын артиколул «Трей фетице мама аре»

Комплексул едукационал ку ынвэцэмынт спечиал (грэдиницэ + шкоалэ) №2 дин Тираспол а адунат педагоӂь де ла тоате институцииле де ынвэцэмынт спечиал дин република ноастрэ, пентру а фаче скимб де експериенцэ ын домениул атраӂерий ын прочесул де ынвэцэмынт а копиилор ку о дезволтаре физикэ ши минталэ деосебитэ. Ку ун рапорт деспре активитатя са ла евенимент а еволуат Олеся Владимировна Стойнова, каре аре ун стаӂиу де чирка 20 де ань ын домениу.

Деталий гэсиць ын артиколул «Прин студий спечиале спре опортунитэць егале…»