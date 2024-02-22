Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 24 лютого

Новости ГУ

Захист Вітчизни – обов’язок сильних і мужніх

У нашій свідомості давно вкоренився такий словесний штамп, як червоний день календаря. Якщо йдеться про День захисника Вітчизни, сприймати його слід буквально. Свято це «пофарбоване» в червоні тони, тому що, захищаючи Вітчизну, бійці проливали кров. Щасливчикам вдавалося в цих бойовищах вижити, «кому не доля» – віддавали життя за рідних і близьких, за Батьківщину.

У нашій історії завжди було так: усі внутрішні чвари відсувалися на другий план, на першому – необхідність здолати тих, хто «з мечем до нас прийшов».

Про те, що то означає «Батьківщину захищати» розмірковує наш кореспондент на сторінці 3.

Якщо не вони, то хто…

Фото Марини Сови

Ще не раз і всі ми, й наші нащадки подумки повертатимемося до 92-го. Найскладніший і найбільш жертовний в історії придністровської державності рік. Щоб точніше описати той порив опору чужій волі, нав’язуваній ззовні, якнайкраще підійдуть слова «якщо не я, то хто?» Тоді, весною та влітку 92-го, багато хто з захисників молодої республіки зробив крок у безсмертя, крок у вічність, став невіддільною частиною трагічної історії Придністров’я. Наш обов’язок вшановувати пам’ять тих, хто не вичікував, а став на захист Вітчизни.

Благородну місію збереження пам’яті про захисників республіки майже 30 років виконує колектив творчого об’єднання документального кіно «Тріо». Небайдужі митці зняли кілька хронікально-документальних фільмів-мартирологів про загиблих захисників Придністров’я. У розмові з журналістом керівник творчого об’єднання Наталія Голуб ділиться спогадами про складну в моральному і душевному плані роботу над документальними фільмами, які стали нематеріальними пам’ятками загиблим. Спогади про недалеке минуле – на сторінці 4.

Їм, як і раніше, сняться бої…

Фото Анни Поликарпової

Учорашніх безвусих юнаків кинули в пекло боротьби з міжнародним тероризмом, що піднімав голову, відстоювати інтереси великої на той час держави. Вони виконували наказ, цей наріжний камінь усього армійського життя. Вони гинули від куль душманів і снайперів, втрачали бойових побратимів, з якими ділили хліб і воду. І тільки листи рідних і близьких повертали їх спогадами в мирне та безтурботне минуле.

Вони повернулися в країну, що вже почала розпадатися. Не всі витримали випробування того часу. Однак ніхто з них не втратив честі. Її вони берегли там, за річкою, зберегли й нині. Навіть через три з половиною десятиліття їм, як і раніше, сняться бої… Цією пам’яттю вони діляться з нинішнім поколінням школярів. Щоб пам’ятали, щоб збувалися юнацькі мрії…

Докладніше – на сторінці 5.

Свято як подарунок

Фото Аліси Коханової

Коли ми відпочиваємо, вони працюють. Коли ми насолоджуємося співом і танцювальним мистецтвом, вони працюють у поті чола. Це працівники культури, люди, які дарують суспільству свято. Музейні співробітники зберігають для нас і наступних поколінь минуле.

Без їхньої участі в республіці не обходиться жоден масовий захід. Десять років тому вони об’єдналися під егідою Державної служби з культури та історичної спадщини та навіть у ювілей працювали на власному святі, яке відбулося у Палаці Республіки. То була феєрія фарб і звуків, привітання та побажання.

В атмосферу справжнього мистецтва поринув наш кореспондент, а враженнями поділився з читачами газети на сторінці 12.

Головне фото mopmr.org