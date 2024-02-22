Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 24 фебруарие, ал зиарулуй ностру

Николай Петрович Чайковский … Ачест нуме ну вэ спуне нимик?… Атунч вэ фачем куноштинцэ: ориӂинарул дин сатул Мэлэешть, районул Григориопол, есте ун фост осташ, каре а авут ын спате ун ынӂер пэзитор, че л-а салват дин гяреле морций де ненумэрате орь, атунч кынд а пэшит пе кымпул де луптэ ал уней цэрь стрэине, пе каре се симця датор сэ о апэре. Ачест ынӂер л-а умбрит пе тимп де аршицэ ши л-а акоперит де вынт ши плоае пе тимп рече.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ярна стяуа че клипеште де Афганистан не аминтеште».

Ну ынтотдяуна требуе сэ мерӂем пря департе атунч кынд кэутэм оамень необишнуиць. Десеорь е суфичиент доар сэ фим атенць ын журул ностру. Пе нистрянка Кристина Рознерица ам гэсит-о ын сатул Цыбулэука дин районул Дубэсарь. Тынэра м-а импресионат прин оптимисмул ей екстраординар, драгостя де вяцэ ши бунэтатя суфлетяскэ. Ун ом плин де идей, сперанце ши пасиунь.

Деталий гэсиць ын артиколул «Фире оптимистэ ши талентатэ».

Виталие Тимофеев е копил ал рэзбоюлуй. Аминтириле луй те пот инспира сэ скрий о карте ынтрягэ. Ын палмаресул сэу Виталие Иванович, прешединтеле Консилиулуй ветеранилор де рэзбой, ай мунчий ши Форцелор Армате дин орашул ши районул Слобозия аре май мулте дистинкций, чя май веке датынд ку анул 1967.

Деталий гэсиць ын артиколул «Вочя трекутулуй трече прин презент спре виитор».