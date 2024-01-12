У  номері газети «Гомін» 13 січня ви зможете прочитати

Новий рік щастя в дім приносить

Свято «Старий Новий рік», яке в багатьох країнах світу викликає подив, у нас дуже люблять. Ще б пак – адже це ще один привід відсвяткувати Новий рік, нехай навіть його і називають «старим». Тим же, кому не вдалося зустріти його 31 грудня, це й зовсім як порятунок.

Що насправді означає дата, які традиції має та коли її потрібно святкувати у 2024-му – читайте на стор. 12.

Моя сім’я – моя велика сила і велика праця

Президент Вадим Красносельський видав указ щодо оголошення Роком сімейних цінностей у Придністров’ї 2024 року.

Зокрема, глава держави сказав, що сила великої багатонаціональної придністровської сім’ї полягає саме у збереженні того надбання, на якому виховано багато поколінь наших предків.

Про вибір професії та щасливу жіночу долю ми погомоніли з начальником Державної служби управління документацією та архівами ПМР – Зінаїдою Тодорашко.

Висновок напрошується сам: досягненнями на державній ниві вона, без сумніву, може завдячувати членам своєї великої люблячої родини.

Розповідь про те, як живеться і працюється жінці, що обіймає державну посаду, читайте на стор. 5.

Щасливий дім, в якому пахне свіжим хлібом

У нашій республіці живе чимало родин, які будують свої стосунки на любові, вірності та взаємоповазі. У них народжуються щасливі діти, бо з дитинства розуміють, що таке справжнє щастя, а це означає, що в майбутньому вони теж прагнутимуть саме до такої моделі існування.

Про багатодітну сім’ю Василя та Олесі Тумба, яка мешкає в затишному селі Ближній Хутір Слободзейського району, читайте на стор. 7.

Яскрава особистість та гордість Придністров’я

Основні заходи з нагоди 255-річчя від дня народження героя Вітчизняної війни 1812 року Петра Вітгенштейна відбулися в Кам’янці. Працівники культури та освітяни присвятили ювілею генерала-фельдмаршала низку лекцій і пізнавальні екскурсії.

Як у Кам’янці відзначили ювілей генерал-фельдмаршала – читайте на стор. 8.

Головне фото unian.ua