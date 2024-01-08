Хвала рукам, что пахнут хлебом

Мир – в доме, хлеб – на столе, здоровье – живущим. Эта немеркнущая на протяжении многих веков триада понуждает нас отдавать дань особого уважения тем, кто обеспечивает нас продуктами питания, кто кормит нас в прямом смысле этого слова.

Журналисты газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», весь прошедший год слагали публицистические оды работающим в полях, садах и на фермах. Сотни статей, тысячи и тысячи строк о работе аграриев, жизни сельчан, развитии сельского туризма. Их было так много, что не удалось рассказать о них в наших обзорах в течение всего прошлого года. Что-то осталось и для начала года нынешнего.

Публикация под названием «Правительство о главном», что на страницах «Гомина», рассказывает о дополнительных мерах поддержки государства животноводов, приобретающих племенных нетелей для воспроизводства стада, получения молока и его реализации в республике.

В республике многое делается для развития туризма, в частности, сельского. Чтобы привлечь туристов используются самые различные методы и способы. В их числе и проведение лошадиных бегов. У с. Малаешты Агентство по туризму ПМР планирует обустроить еще одну туристическую локацию. Местный предприниматель намерен открыть здесь музей коневодства (он выиграл государственный грант). О гонках орловских рысаков, азарте жокеев и болельщиков повествует материал «Гомина» «Грациозные и быстрые гонки орловских рысаков».

Национальный колорит – тоже своеобразный магнит для туристов. Особенно ярко он проявляется в ходе празднования храмов сел. Рассказ об одном из самых привлекательных мест для путешествующих по ПМР – в статье газеты «Гомин» под названием «Глубокой долине» на Каменщине – 285».

Редакция газеты «Адевэрул Нистрян» в статье под названием «Агротуризм в приднестровском стиле» продолжает знакомить читателей с турами выходного дня.

В очередном материале «Адевэрул Нистрян», который называется «Реализация мероприятий за три квартала», констатируется продолжение субсидирования льготных кредитов, используемых на инвестиционные цели. При этом особый акцент делается на мелиоративной системе.

Благоустройство сельских населенных пунктов, улучшение их инфраструктуры еще одна сквозная тема для редакционного коллектива «Адевэрул Нистрян». На этот раз в публикации «Самые лучшие хозяева» рассказ о награждении в Слободзее победителей и призёров районного конкурса на «Лучшее семейное сельское подворье».

И вновь возвращение газетчиков «Адевэрул Нистрян» к главной теме – продовольственной самодостаточности. И заголовок при этом соответствующий – «Обеспечены зерном и овощами». В статье приводятся данные Минсельхозприроды о сборе всех видов урожая сельскохозяйственных культур за год. Несмотря на традиционно неблагоприятные погодные условия, в этом году приднестровским аграриям удалось получить неплохие урожаи.

Еще три материала «Адевэрул Нистрян» посвящены итогам. В статье «Коротко о главном из Каменки» читателей знакомят с победителями республиканского конкурса на получение гранта для создания сельского туристического объекта. Это гостевые дома «Деревенский» (с. Валя-Адынка) и «Деревенская благодать» (с. Севериновка). А вот в публикации под говорящим названием «Подводим итоги» редакция «Адевэрул Нистрян» констатирует, что рост урожайности зерновых позволило обеспечить республику сырьем для хлебопечения на перспективу. Также нужно отметить, что ПМР полностью обеспечено отечественными сезонными овощами и фруктами, молочными продуктами и мясом.

ТПП в рамках реализации государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в ПМР» на 2023-2027 годы организовала семинар «Сельское предпринимательство: решения и возможности для крестьянско-фермерских хозяйств». О том, какие проблемы аграриев обсудили, а также о возможных путях их разрешения в статье «Сельское предпринимательство: решения и возможности» написал корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян».

Тему государственной поддержки производителей сельскохозяйственных культур в статье «Продовольственные программы в действии» в очередной раз поднимает творческий коллектив редакции газеты «Приднестровье».