Сделаем родной город краше

Сотрудники ГУ «Приднестровская газета», вместе со всеми приднестровцами, присоединились к общереспубликанскому субботнику. Убрать прилегающую к государственному учреждению территорию, которая подготовлена к мощению тротуарной плиткой, вышли сотрудники аппарата ГУ, редакций республиканских газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян».

Занимались обрезкой деревьев, кустов, сбором осенней листвы и мусора.

Прилегающая к учреждению территория приведена в порядок. Преображения радуют глаз окружающих.