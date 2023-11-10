Анонс газеты «Приднестровье» на 11 ноября

Очередной субботний номер газеты «Приднестровье» как всегда расскажет читателям о происходящих в республике событиях, интересных людях и их увлечениях, поднимет волнующие темы и поможет окунуться в историю.

В Приднестровье субботникам уделяют особое внимание, потому что это дополнительная возможность решить проблемы благоустройства. Президент Вадим Красносельский отметил, что на республиканском субботнике 11 ноября акцент должен быть сделан на озеленении населенных пунктов. О подготовке к республиканскому субботнику читайте в материале «Проснулся утром — убери свою планету».

Вместе с экспертной комиссией «Приднестровского качества» представители СМИ попали в центр языков и переводов «SMART», который представил на конкурс свои образовательные услуги. О языковом центре, важности грамматики и крепких знаниях рассказывает исполнительный директор Татьяна Сакович. Обо всем этом и многом другом можно узнать из материала под названием «SMART». Возрастного потолка для клиентов нет».

О том, что может подарить душе лес в волшебную пору золотой осени – лирическое эссе «Откровения осеннего карнавала».

Те, кто занимается этим видом спорта, всегда казались автору кем-то из рода небожителей. Еще бы: основы акробатики заложили древние греки, которые выше всего почитали гармонию духа и тела. Зрелище завораживает. «Акробатика как ежедневная эйфория» — так называется интервью с мастером спорта, тренером и судьей Павлом Егоровым.

В традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения» газета продолжает вести диалог с читателями. В этот раз их волнуют проблемы жестокого обращения с животными, невозможности приобрести любимое издание в киосках Бендер, а также вопросы личного характера. Мы постараемся получить ответы на них у компетентных лиц.

Кто умнее: изобретатель колеса или компьютер? Об этом рассуждает автор одноименного очерка, параллельно размышляя о том, что могло быть заменителем искусственного интеллекта у первобытного человека.

Игорь Бурдиян – интересный человек, интернет-блогер, запустивший в прошлом году, в день своего 59-летия, творческий проект «365». Не называя себя художником, он убежден, что рисовать может каждый. Обещание себе и миру от одного дня рождения вплоть до следующего ежедневно рисовать по картине он выполнил. Впечатления от необычной выставки его 365 работ – в материале «Ни дня без картины».

Что может быть лучше, чем пятничным вечером готовить на тихой, опустевшей от домочадцев кухне что-нибудь по рецепту из поваренной книги мамы? Автор материала решила испечь «Домашние песочные рогалики на сметане», приправленные ностальгией и воспоминаниями о трех поколениях хранительниц домашнего очага.

11 ноября исполнилось 105 лет со дня значимого в истории человечества события — окончилась Первая мировая война. Вселенская бойня не могла не затронуть и Приднестровье. В Тирасполе и Бендерах дислоцировались части Российской императорской армии, участвовавшие в сражениях. Годовщине окончания Первой мировой посвящен материал «Солдатам Первой мировой».

Не существует возраста, есть только любовь к жизни. Автор в небольшой статье «Возраста нет» рассказывает, как потерять зависимость от цифр в паспорте и просто жить, как это делают герои – жители столицы каждый день.

В конце номера эрудитов ждет сканворд, а тех, кто доверяет астрологам, — гороскоп на неделю. Традиционно — долгосрочный прогноз погоды.