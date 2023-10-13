Анонс газеты «Приднестровье» на 14 октября

14 октября наш любимый Тирасполь отпразднует 231-й день рождения – это главная тема субботнего номера газеты «Приднестровье».

Говорить о родном Тирасполе мы можем долго. Потому что здесь родились, росли, здесь стали теми, кем являемся сейчас. Он закаляет характер, утешает в сложные времена, укутывает своим спокойствием. Увидеть город глазами коренной тираспольчанки вы сможете в зарисовке «Вижу родные и добрые лица…»

Она много раз отвечала на вопрос, почему выбрала профессию педагога. И все ее родные, коллеги и даже ученики знают, что это детская мечта. И вот Юлия Козубенко в профессии уже 23 года. О том, как учитель столичной школы сопровождала приднестровских ребят в Казахстан на форум, вы узнаете из интервью «Эрудированные. Умные. Наши».

В рубрике «Красная книга» мы продолжаем знакомить читателей с редкими и исчезающими представителями нашей флоры и фауны. Публикация «Порхающие регалии» посвящена ночным бабочкам рода ленточниц, или орденских лент. Они выбиваются из семейства совок размерами и яркой окраской. У некоторых представительниц размах крыльев достигает 28 сантиметров.

Как можно попасть в Японию? Да еще и надолго там остаться? Рецепт полиглота, лингвиста, ученого и педагога Евгения Ужинина подойдет не каждому. Все началось в детстве. С необычайной способности к языкам. А дальше пошло-поехало. Подробности – в материале «В Стране восходящего солнца… тоже живут приднестровцы».

Осенью мечтается как-то особенно. Потому что приходит осознание, что лето позади. Можно не переживать о загаре, об отпуске, о поездках к реке, озеру, лиману, морю… Можно выдохнуть, не заботиться слишком о фигуре, а закутаться в широкий уютный свитер и есть какую-нибудь вкуснейшую выпечку. О том, что пришло время, когда не хочется суетиться, читайте в материале «Осенью можно все».

Чеховский «Хамелеон» жив, он никуда не исчез – не будем забывать классику! И лучше честно признаемся себе, что далеко не всегда бываем беспристрастны в своих оценках. О том, под влиянием каких обстоятельств наша позиция способна измениться до неузнаваемости, – в зарисовке «Сын Бабуеч».

Изготовитель и коллекционер моделей кораблей всех времен и народов, потомственный речник, бывший капитан корабля и даже директор Бендерского речного порта, интересный человек с богатым жизненным опытом Константин Викторович Смогоржевский – герой очерка «Бригантина поднимает паруса».

И снова в газете страничка, посвященная людям «серебряного» возраста, «Мои года — мое богатство». Здоровье, «погода в доме», советы по ведению домашнего хозяйства и просто необычные житейские истории – эти темы всегда интересны читателю. И газета старается их освещать.

«Родственники онлайн» — очерк про то, что сегодня, к сожалению, родственные связи подвергаются обесцениванию, а общение происходит в лучшем случае посредством соцсетей. Ностальгический оттенок материала дополняется риторическим вопросом: в какой момент все так поменялось?

«Что мы знаем о Покрове», почему День города Тирасполя приурочен к этому празднику? Узнаете из одноименного материала.

Он всегда означает испытание в человеческой жизни. Рано или поздно его не миновать практически каждому. Нервы, силы, финансы – все кладется на алтарь этого требовательного божества. Ремонт – одновременно несчастье и благо. Об этом – полуфантастическая история «Бог Ремонт».

О том, какая будет погода в праздничные дни и благоволят ли нам звезды на предстоящей неделе, прочтете в конце номера.