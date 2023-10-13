У  номері газети «Гомін» 14 жовтня ви зможете прочитати:

Один святковий день у Бендерах

(до 615-річчя міста)

В Бендерах з нагоди ювілейної дати міста відбулися масові гуляння у щойно відкритому після реконструкції парку «Октябрьский» на набережній Дністра.

Розповідь про цікаві зустрічі, що траплялися безпосередньо на паркових алеях, розміщені на стор. 1.

Рашків історичний: досліджуємо і зберігаємо

Сьогодні важливий для православних день – Покрова Пресвятої Богородиці. Храмове свято відзначають мешканці багатьох населених пунктів Придністров’я.

Один із них – старовинний Рашків. Таємницям його минулого був присвячений науково-просвітницький форум.

Про перебіг подій, що відбувалися під час великого зібрання науковців, читайте на стор. 4.

Бігом до здорового способу життя

Цього року в самому серці Тирасполя компанія «Dex» знову зібрала любителів інформаційних технологій та активного способу життя на святі спорту і здоров’я. «ИТ ЗА!БЕГ» уже третій рік поспіль стає найбільш популярним спортивним заходом міста.

Матеріал, що розповідає про товариство однодумців, готових підтримувати й надихати одне одного на нові перемоги, читайте на стор. 8.

Головне фото Аліси Коханової.