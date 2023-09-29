Анонс газеты «Приднестровье» на 30 сентября

Стало доброй традицией отмечать в начале октября Международный день пожилых людей. Этим достойным, мудрым, уважаемым, стойким и выносливым людям газета «Приднестровье» посвятила субботний выпуск.

Они – тоже солдаты, хоть и безоружные. Их роль – защита экономических интересов государства. Они просто обязаны быть тонкими психологами и сообразительными сыщиками. А еще за годы службы с ними случалось много интересных, иногда почти невероятных, но правдивых историй. Отмечающемуся 1 октября Дню таможенника посвящен очерк «Детекторов лжи у нас не было. Ими становились мы сами».

Швейная фабрика «40 лет ВЛКСМ», ныне ЗАО «Одема» им. В.С. Соловьевой, – легенда Тирасполя и всей республики. О ее директоре уже сказано так много хорошего, что даже добавить нечего. Но у великой Соловьевой был коллектив преданных, талантливых, энергичных и трудолюбивых единомышленников. Истории их судеб навеки связаны с историей их родного предприятия. Об одной из этих замечательных женщин, многолетнем председателе профкома фабрики – очерк «Главной ценностью были люди».

Этот речной трамвайчик в советские годы назывался «Примула». Сегодня же он носит гордое имя «CUBA». Да и он ли это? Он, да не он. Совсем новый катер стал, и не узнать в нем прежнюю «Примулу». Потому что капитан Виталий Каптюр и старпом Евгений Каптюр, отец и сын, потрудились над ним на славу. Историю семейного дела, династии судоводителей и, конечно, второй жизни катера узнаем из первых уст. Как белоснежный катер появился на Днестре, читайте в материале «CUBA». Вторая жизнь».

Газета продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения». Письма приходят не только из Приднестровья. На этот раз в редакцию обратились из Беларуси. Местных же жителей волнует безопасность дорожного движения, другие насущные вопросы: плохое отопление, надбавка к пенсии… Постараемся разобраться…

Много лет назад, когда осени были дождливыми, зимы – снежными, весны – влажными, а лета – не такими жаркими, в нашем краю собирали больше грибов. А еще в наш благодатный край приезжало на отдых много гостей. Вообще много чего тогда было по-другому, и об этом – лирическое эссе «Немного о грибах и детстве».

Иногда более реальна, чем вымысел… «Вымышленная история». Автор одноименной публикации рассказывает о непростой ситуации, когда из-за соседей возникает желание сменить квартиру. В нашем доме поселился замечательный сосед. А у вас?

«Легенда о Белой даме» – один из загадочных мифов, посвященных Бендерской крепости. Но в рассказе «Женщина в белом» речь пойдет вовсе не о ней. Это опыт метафизического упрощения легенды в фолкнеровских традициях.

В традиционной рубрике «Во саду ли, в огороде» расскажем, почему владельцы участков точно знают, что «Осенний день кормит всю зиму», а заодно напомним о важных делах, которые нужно успеть сделать до наступления холодов.

В конце номера любители заглянуть в будущее смогут узнать, что сулят звезды и природа, что обещает гороскоп, о приметах октября и когда обрушатся магнитные бури.