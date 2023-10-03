Изменяя известные поэтические строки, можно сказать, что осень «прекрасная пора, очей очарованье». Для сельхозников это еще и своеобразное подведение итогов напряженного труда в течение всего года. Осень – время сбора урожая. Самое то, чтобы заложить его в закрома.

О том, с какими результатами к этому ответственному периоду подошли приднестровские аграрии пишут республиканские газеты, входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета».

В Слободзее прошел «День поля». Мероприятие заинтересовало фермеров со всего Приднестровья, особенно тех, кто занимается выращиванием кукурузы и подсолнечника. Не могла остаться в стороне от этого события и редакция республиканской газеты «Приднестровье», которая командировала своего корреспондента. О том, что журналист там узнал, читайте в статье под названием «Кукурузное соревнование».

Александр Никифоров из с. Гыртоп Григориопольского района – потомственный сельчанин. Поэтому стать фермером, что называется, ему на роду было написано. Так и произошло. О том, как возглавляемый им коллектив вносит лепту в продовольственную безопасность республики в материале «Притяжение родной земли» рассказал журналист газеты «Приднестровье».

Эта тема продолжена публикацией «Приднестровья» «Обеспечение продовольственной безопасности». В ней содержатся оперативные данные о сборе урожая-2023.

«В гостевом доме у Светланы Палазник». Уже из названия материала, опубликованного на газетной полосе «Приднестровья», понятно, что речь в нем идет о ярком примере развития в ПМР аграрного туризма.

Эта тема продолжена публикацией «Приднестровья» под названием «Конкурс на получение грантов». Он объявлен министерством экономического развития. И еще одна статья «Приднестровья» на эту же тему, которая так и называется «Агротуризм в Приднестровье».

Публикация с поэтическим названием «Фруктовый бенефис августа», размещенная на страницах газеты «Приднестровье», сразу же привлекает внимание, «останавливая» на ней глаз. Но у нее не только заголовок хорош, но и содержание. Речь идет об уборке фруктов в садах ООО «ЕвроРостАгро».

Источающий оптимизм заголовок из газеты «Приднестровье» «Будем с хлебом!» в очередной раз знакомит читателей с ходом уборочной кампании в республике. В аналогичной по теме публикации «Итоги радуют» собственному корреспонденту газеты «Приднестровье» об окончании летней уборочной кампании в Каменском районе рассказал начальник районного управления сельского хозяйства Александр Шпак.

«Примеряли, пробовали, приценивались и покупали». Как вы думаете, о чем этот заголовок из газеты «Гомин»? Самые проницательные читатели, наверняка, догадались, что статья посвящена проходящим в республике традиционным ярмаркам ТПП под девизом «Покупай приднестровское!». Ответ верный: собственный корреспондент газеты по Каменскому району описывает «этой ярмарки краски», где «гвоздем» реализации стала местная сельскохозяйственная продукция. Ярмарка-продажа состоялась в тот день, когда Каменка праздновала свое 415-летие.

Редакция газеты «Гомин» также обратила внимание на объявление в ПМР конкурса на получение грантов в сфере сельского туризма в 2023 г. Его условия описаны в материале под заголовком «Заседание Правительства: коротко о главном». На нем члены высшего исполнительного органа власти утвердили положение о порядке проведения этого конкурса.

На нестандартное начало сбора урожая зерновых на поле вблизи с. Ново-Котовск Слободзейского района обратила внимание редакция газеты «Адевэрул Нистрян». В материале «Хлебом с солью» опубликован рассказ о том, как коллектив местного Дома культуры создал комбайнерам и водителям перед начало жатвы радостное настроение. Выступление артистов – яркая составляющая праздника первого снопа.

В Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов прошло совещание, посвящённое рациональному и эффективному землепользованию. Подробности – в материале «АН» «На повестке дня в Правительстве».

Редакция газеты «Адевэрул Нистрян», наряду с коллегами из других газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», держат руку на пульсе уборочной страды. В заметке «Коротко о главном» содержится актуальная информация Минсельхоза о ходе уборки урожая аграриями республики. Эта же тема продолжена в публикации «Сбор урожая –процесс непрерывный», но уже на локальном уровне. Речь в ней идет о преодолении каменскими аграриями временного экватора сбора озимой пшеницы и ее урожайности.

То, что собирают наши аграрии с полей и в садах в республике же и реализуется. И подтверждение тому размещенный на страницах газеты «Адевэрул Нистрян» материал под названием «Первая овощная ярмарка этого сезона», которая состоялась в Слободзее. Как сообщает корреспондент газеты с места событий, в ней приняли участие десятки агрофирм, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей Слободзейского района.