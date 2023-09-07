Сборник показателей финансовой прозрачности Приднестровской Молдавской Республики 2022

Основной задачей этого сборника является обеспечение формирования полной и достоверной информации об участии организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности в формировании бюджетов и внебюджетных фондов ПМР; публичности бюджетных процессов; открытости информации о расходах государства на содержание органов государственной власти и управления; доступности финансовой информации юридических для внешних пользователей.

С полным содержанием документа можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

Сборник подготовлен Министерством финансов и Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.