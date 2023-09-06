Подпишись и читай

Когда-то мы были самой читающей нацией. Остались или нет, ответ на этот вопрос повис в воздухе. И тем не менее, традиции чтения сильны в обществе. Да и новые тренды вдумчивого чтения и анализа, прочитанного в печатных изданиях, все больше овладевают «хомо сапиенс».

Удовольствие от получения новой информации, обогащения знаниями одно из самых полезных, свойственных человеку. Проводниками такой информации вот уже много веков служат газеты. За эти годы они развивались, видоизменялись, приобретали самые разные формы, а вот суть их оставалась – дать читателю пищу для ума.

Современные печатные СМИ, усвоив уроки прошлого, продолжают информировать тех, кто жаждет познать что-то новое. Приднестровские газеты, в том числе республиканские, входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета», не стоят в этом отношении особняком. Республиканские печатные издания, что называется «держат нос по ветру», осваивают новые виды и формы распространения информации, получая все новых читателей и подписчиков.

Вообще, подписке в ГУ «Приднестровская газета» уделяют особое внимание, ведь работа коллективов будет ничтожна, если с их творчеством не будут знакомиться другие.

Одними из самых эффективных площадок для привлечения подписчиков, представления главных печатных изданий республики – газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян» – являются храмовые праздники населенных пунктов Приднестровья. Ее всегда успешно используют и работники газет, и сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета», и почтовики. Все они едины в стремлении оформить подписку на республиканские газеты. И чем больше экземпляров, тем, конечно, лучше.

Храмовые праздники прошли недавно во многих населенных пунктах Приднестровья, в частности селах Незавертайловка и Ближний Хутор. В последнем селе еще и юбилей местного Дома культуры отмечали. Вот где было немало потенциальных подписчиков республиканских газет.

Рабочая повестка проведения выездной подписной кампании органично вписалась в программу праздничных храмовых мероприятий выставками произведений декоративно-прикладного творчества, песнями, танцами, причем, не только местных артистов, но и приезжих. Участники храмового праздника обращали внимание на красочные стенды с логотипами главных газет страны.

В Незавертайловке и Ближнем Хуторе в рамках традиционной акции «День подписчика» была оформлена подписка на несколько десятков экземпляров газет. Активность подписчиков радовала. А это значит, что труд многих и многих сотрудников редакций, работников аппарата ГУ «Приднестровская газета» окажется не напрасным.

В очередной раз напомним посетителям сайта нашего учреждения: у подписной кампании на республиканские печатные издания непрерывный формат – подписаться на них можно в любой рабочий день.

Чем больше у газет будет читателей, тем больше у журналистов будет стимул работать, информировать приднестровцев обо всех важных событиях, происходящих в республике.

Фото Елены Лозинской.