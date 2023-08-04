У суботньому номері газети «Гомін» 05 серпня ви зможете прочитати:

Новости ГУ

Вони готові вразити світову публіку

Державний ансамбль танцю та народної музики «Виорика» вирушає на міжнародні фольклорні фестивалі асоціації «FestivaldeSud» до Швейцарії, Iспанії та Франції.

Подробиці читайте на стор. 6.

Лікар з ангельським ім’ям

Фото з сімейного архіву А.Молдовської.

Ангеліна Олексіївна Молдовська – заслужений лікар ПМР, яка нині очолює Рибницьку центральну районну лікарню, здобула вже чимало заслуг., стор. 1

На літній майданчик – за відпочинком і здоров’ям

Фото Олександра Юшина.

Якими є роль і значення літнього відпочинку для дітей та підлітків і в чому полягають головні особливості літньої оздоровчої кампанії школярів столиці у 2023 році?

Детальніше – на стор. 4.

Я не прагнув високих посад, просто працював по совісті

Фото Аліси Коханової.

Слухати Василя Васильовича Тищенка можна годинами. Історія його життя надзвичайно захоплива й разом з тим невіддільна від історії навколишніх міст, сіл і людей, з якими його зводила сама доля.

Розповідь про відомого придністровця читайте на стор. 7.

Головне фото Марини Сови.