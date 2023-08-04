У суботньому номері газети «Гомін» 05 серпня ви зможете прочитати:

Вони готові вразити світову публіку

Державний ансамбль танцю та народної музики «Виорика» вирушає на міжнародні фольклорні фестивалі асоціації «FestivaldeSud» до Швейцарії, Iспанії та Франції.

Подробиці читайте на стор. 6.

Лікар з ангельським ім’ям

Ангеліна Олексіївна Молдовська – заслужений лікар ПМР, яка нині очолює Рибницьку центральну районну лікарню, здобула вже чимало заслуг., стор. 1

На літній майданчик – за відпочинком і здоров’ям

Якими є роль і значення літнього відпочинку для дітей та підлітків і в чому полягають головні особливості літньої оздоровчої кампанії школярів столиці у 2023 році?

Детальніше – на стор. 4.

Я не прагнув високих посад, просто працював по совісті

Слухати Василя Васильовича Тищенка можна годинами. Історія його життя надзвичайно захоплива й разом з тим невіддільна від історії навколишніх міст, сіл і людей, з якими його зводила сама доля.

Розповідь про відомого придністровця читайте на стор. 7.

Головне фото Марини Сови.