Анонс газеты «Приднестровье» на 5 августа

Герой субботнего номера не нуждается в представлении. Заслуженный врач ПМР, хирург высшей категории, серьезный ученый, внесший вклад не только в местную, но и в мировую медицину. Образец подвижнического служения науке и людям, Александр Антонович Ботезату оперирует уже 50 лет. О его жизненном пути, о больших переменах, произошедших в медицине за это время, о призвании настоящего хирурга – очерк «Полвека спасая жизни».

О том, что употребление большого количества сахара вредно, знают, наверное, практически все. Некоторые стараются заменить его аналогами. Но насколько хороша такая практика для здоровья? На этот вопрос нашим читателям ответит врач-эндокринолог медицинского центра «ТираМед» Наталья Смокова.

Как выходит, что у одних людей развивается психология попрошайки, а другие пытаются насильственно поменять жизнь и быт не похожих на себя? Об этом можно узнать из зарисовки «Все или ничего».

Каждый из нас может ошибаться, даже если им двигают самые что ни на есть благие намерения. О том, к чему приводят ошибки родителей, – в рубрике «Житейские перекрестки». Читайте: от судьбы не уйдешь, или «Родительское благословение».

1 августа прекращена коммерческая эксплуатация сети мобильной связи CDMA. Не перешедшие на новый стандарт LTE абоненты смогут до 1 сентября звонить на номера экстренных служб. О том, что подвигло компанию «Интерднестрком» к отключению CDMA, а заодно о преимуществах и недостатках стандарта LTE, вы сможете узнать из материала «Прощай, CDMA! Здравствуй, LTE!».

Обычно слово при слове «гнус» мы представляем северные болота, тайгу и тундру. Но мелкие кровососущие насекомые широко распространены по свету, водятся они и у нас. Нынешним летом, с его сочетанием жары и дождей, они особенно активны. Стоит ли бояться их укусов, как им противодействовать — посвящен материал «Летний «мошкарад».

ФК «Шериф» выбыл из Лиги чемпионов, но продолжит выступления в Лиге Европы. Спортивный репортер знакомит читателей со следующим соперником тираспольской команды в еврокубках – белорусским БАТЭ.

Когда коронавирус внезапно посадил почти весь мир на жесткий карантин, многие стали искать спасения от депрессии в подзабытых с детства увлечениях. Аквариумистика – одно из них. Об этом расскажет непридуманная история «Хобби, стимулированное пандемией».

Как оставаться элегантной после 60 лет, какой новой «закаткой» из консервированных овощей можно пополнить подвал домовитой хозяйки, как заточить кухонный нож с помощью подручных средств? Об этом и многом другом читайте в рубрике о людях «серебряного» возраста «Мои года — мое богатство».

О непрошеном госте в наших дворах – слизнях, читатель узнает из зарисовки «Гостей не ждали?». Питающийся сельхозпродукцией и, как выяснилось, вообще любой пищей, он наносит много вреда будущему урожаю. Автор в юмористической форме делится тем, как борется с ним у себя дома.

Продолжается конкурс молодых талантов «Зажигаем звезды», и газета публикует очередной материал – «Уметь слышать и слушать» тираспольчанки Анны Михайловой. Союз журналистов Приднестровья, под эгидой которого проходит этот конкурс, ждет новых работ.

Традиционно в номере погода, гороскоп, сканворд.