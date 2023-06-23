Анонс газеты «Приднестровье» на 24 июня

В свежем субботнем номере главной газеты республики читателей ждут материалы на самые разные темы. Издание продолжит вести диалоги с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения», а также расскажет о старинном столичном здании бывшей городской управы, смешении музыкальных стилей, опасности пластиковых отходов и многом другом.

В субботу в республике отмечают День изобретателя и рационализатора. Многим из нас в жизни приходилось что-нибудь, лучше или хуже, приспосабливать под себя. Эти люди способны мыслить не шаблонно, идти не по проторенной уже кем-то колее, а мыслить критически, видеть возможность улучшить, усовершенствовать или даже, опровергнув прежнее, создать принципиально другое. Таких людей у нас много, куда больше, чем мы можем себе представить. Они есть практически везде. О преданных своему делу специалистах читайте в зарисовке «Встать раньше, чем проснутся пчёлы».

Мы на Базарной улице. Самое время зайти в табачный магазин. А потом? Может, в цирюльню? В мясную лавку или в булочную за кренделями? Базарная — это нынешняя Свердлова. Времена поменялись, а памяти – лишь крупицы, фрагменты. «Где в Тирасполе купить гаванские сигары?». Об этом знает реставратор Андрей Петков, с которым газета сделала материал о реставрации в здании бывшей городской управы Тирасполя.

Существует миф о том, что летом нужно есть как можно больше овощей и фруктов, чтобы «запастись» витаминами на год вперед. Однако, это может быть опасно для организма. Чем? Рассказала Анастасия Додул – детский нутрициолог, адепт доказательной медицины в статье «Чем опасны витамины?»

«Закон защищает тех, у кого хороший адвокат», — так звучит слоган Межрегионального правового центра России. Их канал можно найти сегодня на разных интернет-платформах. Как сообщают его авторы, «канал создан исключительно в учебных, просветительских и иных общественно-полезных целях. Представленные видеозаписи могут нарушить ваше представление об окружающем мире». Видеоролики становятся отличным стимулом для простых людей, чтобы изучать законодательство, знать его хотя бы на начальном уровне. О грамотности юридической и справедливости читайте в материале «В бункере».

Универсальный пластик окружает наш быт: бутылки, мебель, посуда, оборудование. А затем он отправляется… гнить в землю. Пластик – тихий и медленный враг, и своей тихой сапой он планомерно ведет на свалку истории все человечество. В материале «Пластикалипсис» мы собрали мнения специалистов сферы о том, как поменять общее отношение к пластику и мусору вообще, а также возможен ли в Приднестровье курс на его переработку.

«Я против контактных зоопарков. Я вообще против зоопарков. По одной простой причине – животным там плохо. Зоопарки – это насилие, это неестественная среда для животного. Часто ли вы встречали зверей в зоопарках, которые выглядят «веселыми»?», — так начинается субботний материал «Я против». О проблеме читайте в колонке «Личное отношение».

В любое время года в любом возрасте в центре внимания девочек, девушек, женщин отношения с противоположным полом и вопросы любви. Потому, хоть за окном и лето, время закаток и раздумий, как бы сделать так, чтобы отдохнуть самому и своих детей-внуков свозить за новыми впечатлениями, на страницах газеты все же говорят о возвышенном. Об этой самой любви и многом другом — в рубрике «Дамский клуб».

Потенциал этнической музыки безграничен. И, думается, нам, приднестровцам, есть чему поучиться. «От Здоб ши Здуба до Отукена» – впереди тайга, молдавские холмы и долины… в одноименном материале.

Жизнь – это череда изменений. Меняется всё и, в наименьшей степени, – человек. Остались «Считанные дни», чтобы насладиться стариной! Для тех, кто ещё на расстался с кнопочным телефоном…

Традиционно в номер гороскоп и погода.