У суботньому номері газети «Гомін» 24 червня ви зможете прочитати:

Хоробрість як стан душі

Часом, щоб урятувати людське життя, ми, не роздумуючи, кидаємося на допомогу. Нещасний випадок за лічені секунди призводить до незворотних наслідків. Одним із прикладів хоробрості виявився порятунок дівчини, що тонула в підступних водах Дністра. Наша історія про курсанта суворовського училища Сергія, відвага якого допомогла запобігти трагедії.

Стор. 5

Вихор сили та влучності

На майданчику МОУ ДО «СДЮШОР № 2 ім. В. Долгіна» 20 та 21 червня відбувся міжнародний турнір з легкоатлетичних метань «Меморіал Юрія Китайцева». У ньому взяли участь близько 80 спортсменів з Кам’янки, Григоріополя, Рибниці, Тирасполя та Кишинева.

Стор. 6

Доплисти до мрії

Про тираспольського підлітка Кирила Чертиковцева ще не так багато говорять, не так багато пишуть. Він робить лише перші серйозні кроки у плаванні – своєму улюбленому виді спорту, який обожнює змалечку.

Стор. 6

Професія за дуальною системою

У Кам’янському політехнічному технікумі з 2020 року готують кадри за практико-орієнтованою (дуальною) системою навчання. Цей актуальний метод передбачає тісний взаємозв’язок теоретичної частини освітнього процесу з практичними заняттями в реальних виробничих умовах.

Стор. 7.

Головне фото Марини Сови.