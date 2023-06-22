Информационный продукт: показать лицом

Сотрудники ГУ «Приднестровская газета» используют любую возможность для пропаганды, рекламы, агитации за подписку на республиканские газеты («Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян»), входящие в структуру государственного учреждения. Особая роль и двойная ответственность ложится в этом отношении на сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ.

На днях им представилась отличная возможность презентовать республиканские газеты в их лучшем виде, как говорится «показать товар лицом».

Под эгидой Торгово-промышленной палаты в Днестровске прошла первая в текущем году ярмарка-продажа проекта «Покупай приднестровское!». В город энергетиков съехались представители отечественных предприятий, чтобы продемонстрировать и реализовать свою продукцию.

На их фоне отнюдь не потерялся и информационный продукт, представленный ГУ «Приднестровская газета». А это газеты «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомин». Да и время было подходящим – сейчас как раз идет подписная кампания на второе полугодие. Всех заинтересовывали не только свежими номерами печатных изданий, но и специальными рекламными буклетами с условиями подписки на республиканские газеты. В момент завязывалось общение как с постоянными подписчиками, так и с потенциальными, ведь на ярмарке, где главное себя показать, было много покупателей.

И хотя оформление подписки не было самоцелью сотрудников отдела рекламы и объявлений, тем не менее то и дело завязывавшиеся диалоги с читателями приводили к искомому результату. За несколько часов число подписчиков республиканских печатных изданий увеличилось на несколько десятков.

Фото Сергея Огородника.