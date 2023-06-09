 Анонс газеты «Приднестровье» на 10 июня

Свежий субботний номер посвящен труженикам легкой промышленности. Их профессиональный праздник один из самых любимых в народе. Страна по праву гордится такими предприятиями как «Тиротекс», «Одема», «Интерцентр Люкс», «Флоаре». Чем живут они сегодня, какие ставят перед собой цели — расскажут журналисты издания.

Флагманом лёгкой промышленности нашей республики, бесспорно, является ЗАО «Тиротекс». К профессиональному празднику работников отрасли газета подготовила очерк «Тиротекс»: в преддверии полувекового юбилея», в котором речь идёт о достижениях, новых технологиях и некоторых процессах в производственной цепочке предприятия, где ныне внедрён полный цикл от переработки хлопка до пошива готовых изделий.

Чтобы сделать нашу с вами жизнь комфортней, красивее и ярче, трудятся работники легкой промышленности. Каждый день люди самых разных профессий придумывают, экспериментируют, творят, кроят, шьют, воплощают новые идеи в жизнь. Каждый день они идут на работу, чтобы в наших с вами буднях или праздничных днях были и вдохновение, и хорошее настроение и даже желание жить. Об одном из представителей отрасли фабрике «Одема» — в материале «Одно красивое платье способно на многое».

Утро у Ирины хлопотное: встать пораньше, чтобы заняться детьми, а потом – успеть на автобус фирмы. Она живет в Слободзее, но работает в Тирасполе — на известном предприятии «Интерцентр-Люкс». «Пчелки» из четвертой бригады» — так называется репортаж о передовой бригаде фирмы — швейном потоке №4.

Ольга Павроз работает на фабрике «Флоаре» с 1995 года. Прошла весь путь — от комплектовщика на участке до заместителя исполнительного директора по производству. Корреспондент побывал на бендерском предприятии, чтобы пообщаться с собеседницей. Итог в публикации «Не такая уж и легкая!».

«Читает тело, как открытую книгу». «Врач, которому можно довериться и не бояться, что навредит». «Вернул к жизни». «Доктор от Бога с золотыми руками и горячим сердцем, умеющим сострадать». «Прекрасный специалист, обладающий важными для врача качествами, — уверенностью и решительностью». Эти и многие другие теплые слова можно услышать в его адрес от тех, кому помог доктор. О том, как, помогая своей бабушке, Дмитрий Барба нашел призвание в профессии, вы узнаете из материала «Врач, который возвращает к жизни».

Во втором выпуске ежегодного альманаха «22 июня», выпущенном издательством национального агентства по печати и средствам массовой информации России «Русский литературный центр» помещен рассказ матери и дочери, каменчанок Раисы и Елены Пчеловых, об отце и дедушке Иустине Ерофеевиче Макаришине. Называется он «Судьба солдата». Макаришин Иустин Ерофеевич – ветеран Великой Отечественной войны. Читателю будет интересно ознакомиться с очерком «Макаришины».

«Твори, придумывай, пробуй!» — так звучит неофициальный девиз конкурса творческих работ союза журналистов Приднестровья под названием «Зажигаем звёзды». Это конкурс для молодых приднестровцев, тех, кто дня не может без строчки. В редакцию начали поступать первые работы. С одной из них «Я влюбилась в ветер» газета знакомит читателя.

Кошки с запахом кардамона, бухгалтер, бросивший счеты, чтобы готовить пиццу, песни муэдзина, звучащие в пять утра. Привычная для многих, кто в ней бывал, Турция, может предстать совсем иной, если видеть детали… Путевые заметки «Кошки с запахом кардамона».

Дело не в суевериях! Но позвольте: куда из Днестра подевался водяной? В рубрике «Окно в природу» – о ныне экзотическом растении, водяном орехе.

Его нельзя избежать, но к нему можно подготовиться. Когда человек один на один с природой… Когда кругом лес, с неба обрушиваются тонны воды, а у тебя с собой лишь кусок ветхой ткани… В кинотеатре «Тирасполь» (шутка)… В газете «Приднестровье»: лучше быть по ту сторону, когда начинается он… «Идеальный шторм».

«Кто сказал «мяу»?», или все мы родом из детства» — материал из рубрики «История дня». 10 июня 1936 года на радость детям и их родителям в Москве была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм». Материал расскажет о главных вехах в судьба студии.

А лето началось вчера… Позавчера… Полторы недели назад… А лето началось. И оно просочится сквозь пальцы, как песок, незаметно. Так случается каждый год. Так будет и в этом. Авторские рассуждения, что не стоит жалеть о том, что с каждым днем лета становится все меньше и меньше, а стоит наслаждаться каждым мгновением, читайте в зарисовке корреспондента издания – «А лето началось вчера…»

Традиционно в номере гороскоп и погода.