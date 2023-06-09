У суботньому номері газети «Гомін» 10 червня ви зможете прочитати:

Таланти дітей – труд і гордість дорослих

Фестиваль «Камертон» щоліта збирає в Кам’янському парку П. Х. Вітгенштейна широку глядацьку аудиторію і традиційно починається з заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей. Відмінною рисою свята в нинішньому році стала активна участь молодого покоління не тільки як глядачів, а і виконавців музичних і танцювальних номерів.

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Вірність творчій долі

Художниця Світлана Ткаченко – одна з тих людей, від спілкування з якими теплішає на душі. Вона присвятила себе творчості й навчає дітей мистецтву бачити прекрасне у звичайних речах. Головний секрет її щастя – це вміння приймати власні рішення і нізащо не відступати від мрії.

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«Спорт для ВСІХ» у Рибниці

У рамках заходів до Дня захисту дітей у Рибниці відбулася спартакіада для особливих дітей.

Програма змагань передбачала естафети, боулінг, метання м’яча і перетягування канату. Цього дня, поза конкурсом, можна було ще постріляти з лука і взяти участь у майстер-класі з настільного тенісу.

Захід організувала міська адміністрація спільно з фондом «Світ рівних можливостей». У проведенні змагань допомагали волонтери зразкового колективу «Штаб учнівського співуправління та добровольчого руху» МОЗ «Центр дитячо-юнацької творчості» (ЦДЮТ).

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Жити на землі, що тебе народила

У дитячі роки він мріяв стати кухарем, в юнацькі – став чемпіоном Молдавії з боксу. Набувши життєвого досвіду, очолив спеціалізований центр «Колесо».

Микола Никифоренко – діловий чоловік, знайомий багатьом автовласникам, які потребують консультацій з догляду та ремонту своїх «залізних коней».

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Головне фото Ніни Панаїди